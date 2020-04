Grupo de Foz doa equipamentos para instituições locais

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) faz parte do grupo I3DC que está produzindo protetores faciais, lâminas para vídeo laringoscópios, grampos para tubos de intubação, visando ao enfrentamento do Coronavírus. Além disso, pesquisas sobre projetos como máscaras, tubos, engates e adaptadores para respiradores estão sendo realizadas.

Toda produção é doada para entidades da área de saúde ou de atividades essenciais. Instituições como Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Banco de Leite de Foz do Iguaçu, UPA João Samek, UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa, UBS Porto Meira, Secretaria de Segurança Pública, SAMU-Foz, Hospital Cataratas, Hospital Universitário do Oeste do Paraná e Polícia Federal foram atendidas até o momento.

Além da Unioeste, fazem parte do grupo, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Universidade da Integração Latino-americana (Unila), Nishioka Eletrônica, CRTL 3D, Artesanato Iguassu, Pró-heróis Foz do Iguaçu, Grupo Impressora 3D vs Covid-19, Foz Mil Grau, Criativa 3D e Colégio Sesi Internacional.

Segundo o professor Cláudio Marquetto, mais de 500 protetores faciais já foram produzidos. “Temos mais demandas para entregas, serão produzidos mais 1500 protetores. Precisamos de sua ajuda para continuar trabalhando para proteger os profissionais que estão cuidando de todos nós. A crise atinge a todos nós, cada um faz parte da solução. Participe”.

Faça a sua doação em:

Banco: SICOOB (756)

Agência: 4370

Conta corrente: 52.548-0

Razão Social: Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação

CNPJ: 72.453.459/0001-51

E acrescenta: “Caso queira ajudar de outras maneiras, como doação de materiais (filamento para impressoras 3D, chapas de acetato e PETG, elásticos, etc) entre em contato pelo telefone 45 99112-7750”.