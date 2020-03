Hackathon da Escola Agrícola 4.0 será realizado em nova data

O hackathon da Escola Agrícola 4.0, promovido pelo Governo do Estado e pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), será realizado em nova data. As inscrições já realizadas estão mantidas.

A determinação atende o Decreto 4.320/2020, que suspende eventos promovidos pela administração pública com aglomerações superiores a cinquenta pessoas, como medida de precaução contra a circulação do novo coronavírus. A nova data depende de atualizações do Poder Executivo em relação ao controle da doença.

No hackaton, os estudantes desenvolverão alternativas que poderão ser aplicadas no projeto-piloto da Escola Agrícola 4.0. A proposta é que os estudantes desenvolvam alternativas que possam ser aplicadas no próprio colégio, envolvendo três temas: uso e reuso da água no processo produtivo; eficiência energética; e horticultura em condições climáticas adversas.

O Pense Agro acontecerá na Granja Canguiri, ex-residência oficial dos governadores paranaenses, que passa a ter um novo uso. Localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a propriedade de 27 mil metros quadrados servirá de suporte para as atividades do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Newton Freire Maia, que fica nas proximidades.

Além da maratona de inovação, o Pense Agro vai contar com uma programação aberta à comunidade, com painéis e mesas-redondas com especialistas em agricultura 4.0 e inovação no setor, cooperativismo e demandas da agricultura familiar, entre outros temas. Também haverá uma exposição com produtos e equipamentos agrícolas.