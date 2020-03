Hotéis da Rede Bourbon no Paraná oferecem atrações com foco na terceira idade

Em 2020 um dos destaques apontados para o mercado de turismo é o foco na terceira idade e a Rede Bourbon oferece diversas opções para esse público. Segundo pesquisa realizada pelo Booking, cerca de 77% dos viajantes brasileiros nessa faixa etária dizem que viajar será a melhor forma de aproveitar o tempo livre que terão com a aposentadoria. Outra tendência revelada pela pesquisa é que avós farão cada vez mais viagens acompanhados pelos netos.

Segundo Carlos Sperandio, geriatra do Hospital Santa Cruz, cabe ao mercado se adaptar a esse público. “Primeiramente o idoso precisa ser classificado como capaz ou incapaz. Para os com capacidade funcional plena, não há necessidade alguma de adaptação frente aos demais turistas mais novos. Já os que detêm alguma incapacidade precisarão de pessoas que as compreendam e as auxiliem, proporcionando segurança nos deslocamentos e nas tomadas de decisão. Embora pareça complicado, tenho certeza que será grande a tendência desse mercado nos próximos anos”, comenta o geriatra.

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort oferece atividades pensadas para os hóspedes da melhor idade, como hidroginástica, caminhadas na trilha ecológica, aulas de alongamento, pilates, treinamento funcional, aulas de abdominal, aulas de gap, bingo e aulas de dança; conta ainda em sua infraestrutura com saunas úmida e seca, piscina aquecida com hidromassagem e ducha escocesa. Além disso, é o ambiente ideal para avós e netos curtirem a companhia um do outro com segurança e descontração, além de uma equipe preparada para atender todas as faixas etárias de forma personalizada. O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort possui 311 apartamentos, cinco opções de restaurantes (Naip iCoffee Shop, M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, Restaurante Tarobá e Trattoria di Carinola, além do Kibô Sushi Corner) e mais de 19 espaços para eventos, superando 5 mil m² de área.

O Bourbon Curitiba Convention Hotel está localizado no centro de Curitiba com acesso facilitado a diferentes lojas, bem como, aos principais pontos turísticos da cidade e ao ponto da linha turismo, que faz muito sucesso entre os turistas da melhor idade. O hotel oferece ainda uma estrutura de piscina aquecida e sauna para os hóspedes, serviços do Shishindo Spa e o Restaurante Tom serve, todos os sábados, a “Melhor Feijoada de Curitiba” segundo as revistas Veja, Gula e Bom Gourmet da Gazeta do Povo. A Ala Premier é um espaço reservado, ideal para quem procura atendimento diferenciado, além de serviços personalizados.

No interior do Paraná, em meio a região do norte pioneiro, o Bourbon Cambará Hotel, é um oásis de paz para os turistas que buscam relaxamento e sossego. O empreendimento possui 80 apartamentos, oito andares, dois espaços gastronômicos, duas salas de eventos, espaço fitness, estacionamento e 4.191,60 metros quadrados de área construída. Localizado no centro da cidade, o hotel oferece fácil acesso ao Parque Alambari, rua do comércio, bancos, supermercados, bares e restaurantes. O melhor de tudo é que está na frente da praça da cidade, ponto de encontro para quem gosta de curtir a verdadeira rotina de uma cidade do interior.

Para garantir a reserva e desfrutar de qualquer uma destas oportunidades incríveis basta acessar o site Bourbon, Central de Reservas e departamentos de reservas do hotel.

Confira todas as opções de destinos e hotéis: http://www.bourbon.com.br/