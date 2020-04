HU do Oeste ganha reforço para Covid-19

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, ganha reforço para o atendimento de pacientes com a Covid-19 na região. Passa de 10 para 30 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os leitos de enfermaria serão ampliados de 20 para 32. A medida foi confirmada pelo governador Ratinho Junior, que esteve no HU do Oeste nesta sexta-feira (24) para acompanhar as ações de estruturação para enfrentamento ao novo Coronavírus.

O governador assinou o repasse de R$ 8,4 milhões para a ampliação dos leitos de UTI e de enfermaria, e mais R$ 2 milhões para a compra de equipamentos que darão suporte ao atendimento nestes leitos.

Ratinho Junior afirmou que o objetivo é assegurar que todas as regiões do Paraná tenham capacidade para atender aos pacientes da Covid-19. “É um momento diferente que estamos vivendo, e o desafio tende a aumentar ainda mais”, disse. “Não queremos apenas dar atendimento, mas garantir atendimento de qualidade e salvar o máximo de vidas possível”, afirmou o governador.

Nesta quinta-feira, Ratinho Junior confirmou recursos para fortalecer o atendimento dos hospitais universitários dos Campos Gerais (Ponta Grossa) e de Londrina. Nesta sexta-feira, além do HU do Oeste do Paraná, também o Hospital Universitário de Maringá recebeu recursos para o enfrentamento ao Coronavírus.

O governador destacou o empenho de todas as autoridades no combate à pandemia e fez questão de ressaltar o trabalho das equipes de saúde do Paraná. “Nossos colaboradores técnicos têm sido heróis neste momento de crise sanitária mundial, e temos nos esforçado para oferecer a eles a melhor estrutura de trabalho possível”, enfatizou.

Referência

Vinculado à Unioeste, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, é uma referência em atendimento para a região, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Desde o início dos esforços para o combate à pandemia, o HU do Oeste do Paraná se colocou à disposição com estrutura física e profissionais para garantir o atendimento aos pacientes com a Covid-19”, afirmou ele.

O secretário destacou que a prefeitura de Cascavel ainda vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria e 10 de UTI em hospital municipal para reforçar ainda mais esta retaguarda.

De acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos, o suporte do Governo do Estado é fundamental para as ações voltadas à população. “É um momento de total sintonia e afinamento entre todos os órgãos para enfrentar a Covid-19. Esta sensibilidade do Governo do Estado é importante para enfrentarmos o desafio desta pandemia”, afirmou Paranhos.

Equipe

O reitor da Unioeste, Alexandre Weber, reforçou que o HU conta com uma equipe profissional qualificada para dar o atendimento em saúde para a população. “Conseguimos agir rapidamente para qualificar um setor do hospital para esta retaguarda, e toda nossa equipe vem se preparando e treinando outros profissionais da região para o atendimento neste momento”, disse Weber.

A ampliação da capacidade dá melhores condições de trabalho para a equipe, disse o diretor do Hospital, Rafael Muniz de Oliveira. “Um dos principais focos no tratamento da Covid-19 é justamente o distanciamento, e trabalhar em um espaço limitado aumenta a exposição das pessoas à infecção”, disse ele. “Os investimentos do Governo do Estado na ampliação de capacidade estão sendo bastante condizentes com o aumento dos casos”, afirmou.

Tratamento

Atualmente, O Hospital Universitário do Oeste do Paraná tem cinco leitos de UTI ocupados. Destes, dois são pacientes da Covid-19. O HU tem seis pessoas em tratamento do novo Coronavírus, segundo o diretor da unidade.

A ala de queimados do hospital foi adequada para este tipo de atendimento. O Hospital também tem dado treinamentos e realizado simulações para toda a equipe multidisciplinar que atende no espaço.

Presenças

Participaram da visita à unidade o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o superintendente do Esporte, Hélio Wirbiski; o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Fernando Schunig; o secretário Municipal da Saúde, Thiago Steffanelo; o deputado federal Evandro Roman, o deputado estadual Marcio Pacheco, além de autoridades locais.