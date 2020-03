Humanização: Coral Darpe se apresenta nas alas do Huop

A música suave ecoando pelos corredores do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) chamou a atenção dos pacientes e acompanhantes, nesse fim de semana. Teve quem saiu do quarto e foi conferir a apresentação do Coral Darpe da Congregação Cristã no Brasil. “Achei lindo, é um momento de paz, de calma para nós”, diz Rose Maria, que acompanha a mãe, internada no Huop. “A minha mãe também ouviu e está gostando, e eu sai pra ver esse momento tão bonito”, comenta.

Quem também saiu do quarto para assistir, foi Sidney Betti, que acompanha a esposa internada. “Estamos em oração pela recuperação dela, então tudo que é bom, gostamos de participar. É muito bonito, faz muito bem”, comenta.

E o sentimento de leveza não é apenas para quem assiste, mas também para quem oportuniza esse momento. “É muito bom poder estar trazendo isso não apenas para os pacientes, mas também acompanhantes, médicos, enfermeiros e outros que trabalham aqui. Sentimos que eles gostam da música. A ideia é transferir coisas boas e nos sentimos leves com isso”, diz o músico integrante do Coral, Fábio Costa.

Essa é a segunda vez que o Coral Darpe está presente no Huop. A intenção, segundo a Comissão de Humanização do hospital, é realizar apresentações frequentes. “Receber estas apresentações trazem conforto, esperança e uma energia positiva que anima nossos pacientes. E o benefício é geral, também para os funcionários, proporcionando um momento de leveza e de paz. É como receber um presente sem estar esperando, tornando este momento muito especial”, diz a fisioterapeuta e coordenadora da Comissão de Humanização, Luciana Wille Kawakami.

A coordenadora das comissões, Fátima de Oliveira, também acompanhou as apresentações e ressalta a importância dessas ações. “É importante oportunizar o conforto para os pacientes nesse momento. Isso traz muito ânimo e esperança na recuperação”, comenta. “E eles se conectam com a música, com a espiritualidade. É muito bonito”, complementa Eni Machado, membro da Comissão de Humanização.