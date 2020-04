Huop adquire testes rápidos para auxiliar triagem de Covid-19

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) adquiriu testes rápidos para auxiliar na triagem de pacientes com suspeita de Covid-19. Foram cerca de 50 testes entregues nessa semana, que tem preços variáveis de até R$ 120.

De acordo com o farmacêutico e diretor administrativo do Huop, Rodrigo Barcella, os testes são efetivos do 5º ao 10º dia do início dos sintomas. “Nos testes rápidos é analisado a presença de anticorpos, e por isso, aparece mais tardiamente que no teste molecular, que é detectado a presença do vírus. Mas esse teste é capaz de identificar também as pessoas que estão na fase aguda da doença, em que há necessidade de cautela com o paciente, e as pessoas que já passaram pela doença e estão imunologicamente protegidas”, explica.

Para os testes de detecção de anticorpos contra o Sars-Cov2 é utilizado uma amostragem de sangue, e o resultado é verificado após 15 minutos. “Ele é realizado no Laboratório da instituição, por profissionais especializados, com toda segurança necessária, e é extremamente importante para auxiliar na triagem dos pacientes que devem ser tratados na Ala Covid-19”, ressalta.