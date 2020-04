Huop: chamamento público contrata profissionais da saúde

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) está com chamamento público aberto para contratação de profissionais de saúde. Serão contratados até 170 servidores, essenciais para a manutenção de leitos de enfermaria do hospital, assim como para a ampliação de leitos de atendimento de pacientes vítimas da Covid-19. O edital foi publicado na quinta-feira (23), para contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, além disso, o chamamento para contratação de médicos teve um aditivo de ampliação da carga horária. “Isso é essencial para conseguirmos manter o atendimento e ampliar os leitos, conforme a sinalização do Estado, através da garantia do aporte financeiro para pagamento de recursos humanos e o custeio”, explica o diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira.

Nessa sexta-feira (24), o governador do Paraná, Ratinho Junior, realizou uma visita técnica no Huop, e autorizou o repasse de até R$ 8,4 mi, no período de seis meses, para ampliação de 30 leitos de UTI e 32 leitos de enfermaria. Também foi anunciado o investimento de R$ 2 mi para compra de equipamentos. “Prevíamos um pico do número de pacientes no fim de março, mas não aconteceu em razão do isolamento social. Porém, esse pico pode surgir e por isso é necessário esse planejamento”, diz Rafael.

De acordo com o diretor geral do hospital, o número de profissionais para a ampliação dos leitos de UTI é ainda maior do que para os leitos de enfermaria, e por isso, as contratações serão feitas de acordo com a demanda. Conforme a resolução da Anvisa, em enfermaria são cerca de 6 pacientes para cada técnico de enfermagem e 1 enfermeiro na unidade. Enquanto para UTI, a cada 2 leitos há um técnico de enfermagem, um enfermeiro para cada 10 leitos, e mais um técnico de enfermagem por unidade para apoio. “O leito é de complexidade e por isso, precisamos de um bom número de recursos humanos. Será feita a contratação assim que tivermos os equipamentos para a ampliação”, ressalta.

Além da contratação para atender nesses novos leitos, o diretor geral do Huop, explica que é necessário também recursos humanos para manter os leitos das alas de enfermaria, que atendem pacientes que não são vítimas do Coronavírus. Estes profissionais foram remanejados para a Ala Covid-19, hoje com 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria. “Existe a necessidade de contratação imediata por conta do deslocamento desses profissionais, assim como o afastamento de servidores do grupo de risco. Ou seja, as contratações novas não serão destinadas apenas para a atender pacientes vítimas da Covid-19, mas também para as alas internas e em leitos de cuidados menos intensivos”, diz Rafael.

O chamamento público não tem prazo para a contratação. “Nesse primeiro momento temos a necessidade de contratação imediata, e então quando aumentar a demanda, e o Estado fornecer os demais equipamentos para ampliação dos leitos, vamos necessitar ainda mais profissionais. A partir do momento em que é feita a publicação do chamamento público, ele fica disponível até o momento em que a instituição precisa”, finaliza Rafael.

Os editais dos chamamentos públicos para contratação estão disponíveis no site da Unioeste, através do link: http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php?fbclid=IwAR1w626u9eXYu6n6RtngpdA2RcG6wPgyp9DRXQyz0N6Z1Ce27z-A3EARIw4