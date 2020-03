Huop disponibiliza call center para informações de pacientes internados

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) disponibilizou um Call Center para informações de pacientes internados no hospital. A medida foi criada após a suspensão de visitas em todas as alas da unidade hospitalar, e restrição para acompanhantes, devido à pandemia do Covid-19. “Precisamos tomar algumas medidas, para criar uma ponte com a família, principalmente com relação às informações do estado geral do paciente”, diz a assistente social, Dalas Cristina Miglioranza.

Podem ligar no Call Center, através do telefone 3321-4682, os familiares que já foram autorizados a receber informações. “Nossa equipe faz uma busca diária para colher informações de quais pacientes estão sem contato com a família e então entramos em contato. É importante ressaltar que apenas um familiar será autorizado a receber as informações, e a orientação é que essa pessoa seja responsável em repassar os detalhes aos demais familiares”, informa a coordenadora do Serviço Multiprofissional, Nelci Maria Wagner.

Atualmente estão permitidas as visitas apenas nas UTI’s, e Pronto Socorro, uma vez ao dia, além disso, permanecem com direito a acompanhante, pacientes com mais de 60 anos, crianças e adolescentes menores de 18 anos. É necessário ligar no Huop, através do telefone 3321-5151 e confirmar os horários antes do deslocamento. “Ainda aqueles que não tem visitas ou acompanhantes, mas apresentam um bom estado de saúde, tomamos a medida de deixá-los com o celular para contato. Não é uma medida que estimulávamos antes, mas agora nesse momento está sendo uma ponte de comunicação eficaz com a família”, afirma Dalas.

Informações da ala Covid-19

Os internados na ala Covid-19 não terão acompanhantes ou visita, por conta do risco de contágio da doença. As informações serão repassadas pelos médicos à assistência social, que ficará responsável por transmitir as informações diariamente para os familiares. “Iremos passar todas as informações do estado geral, com objetivo deixar os familiares informados e tranquilizá-los”, diz Nelci.

Para todos os familiares, que possuem pacientes sem direitos à visita ou acompanhantes nesse momento, a orientação é para que não procurem informações diretamente na unidade hospitalar. “É importante ressaltar que caso necessário a vinda do familiar até o hospital, iremos comunicar. Assim como, iremos informar se houver a necessidade de conversar diretamente com o médico para detalhes do prontuário. O nosso objetivo é tranquilizar a família nesse momento”, conclui Nelci.