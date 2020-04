Huop faz doação de EPI para hospital da região

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) tem recebido diversas doações, que auxiliam no combate à pandemia da Covid-19, e tem retribuído a solidariedade, também para outras instituições hospitalares. Nessa segunda-feira (27), foram doadas máscaras faciais, chamadas de face shield, para o Hospital Municipal São Matheus, da cidade de Nova Esperança do Sudoeste.

De acordo com o diretor administrativo do Huop, Rodrigo Barcella, a instituição fez o pedido deste material devido à dificuldade de compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Foram entregues, portanto, 40 unidades das máscaras de proteção facial, que são de extrema importância para proteção dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente. “Eles fizeram o pedido desse quantitativo para que pudessem garantir a segurança das equipes, e como recebemos um bom número de doações, pudemos ajudá-los nesse momento”, afirma Rodrigo.

O Huop recebeu além das máscaras face shield, também luvas, máscaras cirúrgicas e aventais, que são importantes para a segurança no atendimento das possíveis vítimas da pandemia. O hospital agradece, e ressalta que todo tipo de doação é bem-vinda, principalmente com relação à EPI’s, que além da questão de recurso financeiro, há a dificuldade de compra pelos fornecedores. “Os preços dos materiais tiveram um aumento significativo por conta da procura, além disso, tivemos dificuldade para conseguir o fornecimento desses produtos. Temos em estoque, porém com a expectativa de aumento da demanda, precisamos nos preparar com uma quantidade ainda maior”, finaliza o diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira.

Entre os produtos que podem ser doados ao hospital estão: luvas de procedimento, aventais de contágio, máscaras triplas descartáveis, máscaras N95 e até mesmo equipamentos como respiradores. As doações em dinheiro devem ser feitas em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação:

CNPJ da Fundep: 72.453.459/0001-51

Sicoob: Agência: 4370 – Conta corrente: 46524-0

Caixa Economica Federal: Agência: 3181 – Operação: 003 (PJ) – Conta corrente: 71-8

Vamos juntos combater o Coronavírus.