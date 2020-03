Huop: Governo autoriza reajuste financeiro para obra do Pronto Socorro

O Governo do Estado, através do chefe da Casa Civil, Guto Silva, e do secretário de Saúde, Beto Preto, autorizou na manhã de hoje (11) o repasse de reajuste de contrato à construtora Brock Ltda, responsável pela obra de ampliação do Pronto Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop). A obra está paralisada desde o fim de 2018, quando recorrentes atrasos de pagamento resultaram em um processo de reajuste no contrato. O valor liberado foi de R$ 521.540,81, sendo que R$ 431.421,22 é o valor do reajuste à construtora que agora deverá retomar o trabalho de conclusão da Ala.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, destacou a importância da assinatura do repasse, resultado da economia gerada pelo Estado, possibilitando a conclusão da obra que estava parada a cerca de um ano. “A economia gerada pelo Estado, com uma gestão séria e comprometida com as demandas, como também a apresentação da emenda pelo deputado Pacheco, atendida pelo governador, possibilitam a liberação desse recurso”, enfatiza.

Segundo o reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), professor Alexandre Webber, o repasse do valor para finalização da obra do Pronto Socorro foi articulada desde o primeiro dia da gestão. “Esperávamos pela liberação, e para isso buscamos as lideranças da região e o governo. Apresentamos a demanda sempre de forma clara e fomos atendidos através da emenda apresentada pelo deputado Marcio Pacheco. Agora vamos solicitar a construtora a finalização da obra”, finaliza.

O repasse do reajuste é necessário após atrasos recorrentes nos pagamentos das medições, que adiou em cerca de dois anos a finalização da obra. A primeira etapa foi entregue em dezembro de 2017. O diretor geral do Huop, Rafael Muniz, à época diretor de enfermagem do hospital, acompanhou a reforma do Pronto Socorro, e agora com o encaminhamento para a finalização da obra, negocia a contratação de servidores e a compra dos equipamentos. “Somos referência para diversas áreas, e o pronto socorro é a porta de entrada do Huop. Precisamos colocar o novo espaço para funcionar e humanizar o atendimento”, conclui.

Pronto Socorro

O novo Pronto Socorro do Huop contará com 26 leitos de observação, ambulatórios e salas organizadas e preparadas para o fluxo de atendimentos. Além disso, a humanização é objetivo central após a inauguração, já que o Pronto Socorro é a porta de entrada do hospital. O valor investido é de R$ 2,4 milhões, e ao final serão 1.229,29 metros quadrados de área total.