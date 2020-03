Huop receberá R$ 1 mi da 4ª Vara Federal para combate à Covid-19

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) irá receber R$ 1 mi para compra de equipamentos para combate ao Covid-19. A doação será feita pela 4ª Vara da Justiça Federal, com sede em Foz do Iguaçu, que tem recursos através de execuções de ações da Vara Criminal Federal. Em reunião nesta terça-feira (24), representantes da saúde de Cascavel, definiram o recurso para o Huop.

Atualmente, o hospital conta com o espaço da Ala de Queimados, que agora será destinada para a Unidade Covid-19, com a capacidade de instalação para até 32 leitos. Com o recurso disponível, será feito o levantamento de valores de equipamentos para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), necessários para tratamento da doença. “Será feito essa análise e vamos procurar adaptar, da melhor maneira possível, o maior número de leitos com esse valor”, diz o diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira. Ainda não há prazo para que os equipamentos estejam disponibilizados no hospital.