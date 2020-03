Iguassu-IT fará web reunião com especialistas para discutir questões tributárias e trabalhistas

A suspensão das atividades. O trabalho em modelo home office. Dispensa de funcionários, gestão financeira e outras questões, serão tratadas em uma web reunião nesta quarta-feira (25), às 16h e 30min, com os associados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Oeste do Paraná (Iguassu-IT). Dois especialistas, da Roit Consultoria e Contabilidade de Curitiba, farão suas explanações a respeito do tema.

A crise econômica é o principal foco, com destaque para leis trabalhistas e tributárias, segundo o secretário executivo da Iguassu-IT, Marcelo Weçolovis. O presidente da entidade, Marcio Pinheiro, observa que, com base em uma avaliação previa de questionário dirigido aos associados, é possível identificar as principais dúvidas e anseios dos empresários. “O fluxo de caixa e possível inadimplência estão entre as preocupações das empresas”, observa.

Considerando a situação de fragilidade de todas nossas empresas diante da crise em andamento, preparamos a reunião para que possamos conversar, tirar dúvidas, alinhar expectativas de cenário e compartilhar experiências, afim de que todas as nossas empresas sobrevivam ao cenário desafiador que vem se instalando”, ressalta Pinheiro.

A assessoria na reunião será feita por Lucas Ribeiro, da área tributária, e Fábio Fernandes, da área trabalhista. Os profissionais são conhecidos no meio empresarial e já prestam serviços à Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR).