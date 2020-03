Inauguração do Ecopark Oeste reserva inúmeras atrações para a comunidade

A Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel (Secesp) convida toda comunidade para a grande inauguração do Ecopark Oeste, no bairro Santa Cruz, que será realizada no próximo sábado, dia 14 de março, a partir das 14h. A programação de inauguração conta com a participação dos consagrados músicos cascavelenses, Heros Delavega e Flávio Aquino, da artista palhaça Pidi Mandô, que fará a alegria da garotada e ainda brinquedos infláveis, Expressinho Brincalhão e muito mais.

O ato oficial de entrega do Ecopark Oeste para a comunidade será às 19h, com a presença do prefeito Leonaldo Paranhos.

Em seguida, às 20h, será a vez da 1ª Corrida Noturna Ecopark Oeste. As inscrições para a corrida já podem ser realizadas no Complexo Esportivo Ciro Nardi em horário comercial. A Secesp sugere a doação de cinco quilos de alimentos que serão destinados às famílias previamente cadastradas no Provocar Cascavel. Todos os participantes inscritos receberão medalha comemorativa e os 5 primeiros lugares das categorias feminino e masculino também receberão troféus.

O espaço leva ao pé da letra o significado da expressão “vida saudável”, com 200 mil metros quadrados, contempla pista de caminhada, “Parcão” (área comum onde os animais de estimação poderão frequentar com seus donos), ciclovia, paraciclos, horta escola, lago, brinquedos, estacionamento, pontos de travessia, equipamentos de alongamento para atividades físicas e as belíssimas esculturas que enaltecem a beleza do local.

O Ecopark Oeste está localizado entre a Rua Públio Pimentel e Avenida das Torres, no Território Cidadão III. A obra é uma realização do Governo Municipal, por meio da Secretária Municipal de Cultura e Esportes de Cascavel.

A abertura oficial será neste sábado dia 14 de março

Confira a programação de inauguração:

14h – Dj Som Mecânico

17h- Palhaça Pidi Mandô

17h – Plantio De Árvores Frutíferas

18h – Heros Delavega

19h – Ato oficial da entrega do Ecopark Oeste à comunidade

19h30 – Flávio Aquino

20h – 1ª Corrida Noturna Ecopark Oeste