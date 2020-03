Indústria Paranaense produz de forma emergencial fita de alumínio para cloroquina

A Centralpack – indústria de embalagens do grupo Prati-Donaduzzi, localizada em Toledo na região Oeste do Paraná, ciente de seu importante papel na sociedade, produziu de forma emergencial fita de alumínio para cloroquina.

Atendendo a um pedido do Governo Federal que produzirá o medicamento no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEX), a fita que será usada nas embalagens foi confeccionada em um dia e já segue a logística de entrega.

O medicamento está sendo testado pelos órgãos de saúde públicos para combater o Coronavírus (Covid-19) e os laboratórios do Exército Brasileiro ampliarão a produção.

O diretor da Centralpack, Gimenes Silva, explica que diante da decisão do Governo Federal em produzir cloroquina, houve a procura pela empresa para que atendesse rapidamente a demanda das fitas das embalagens. “Como é um medicamento que provavelmente o Ministério da Saúde utilizará para o combate ao Coronavírus não medimos esforços em ajudar neste momento. Um processo que demora 20 dias foi feito em um tempo recorde”, detalha.

Auxílio

Os desdobramentos da utilização do medicamento estão sendo avaliados pelos órgãos de saúde competentes, porém, cabe à iniciativa privada apoiar quando solicitada e capacitada. “É uma esperança que o Governo Federal fará sua deliberação. A nós, como indústrias que têm como missão levar saúde e bem-estar à população cabe possibilitar decisões que podem impactar no tratamento do vírus”, avalia Eder Fernando Maffissoni, diretor-presidente do grupo Prati-Donaduzzi.

Excelência

A execução da demanda em regime de urgência foi possível pela competência da Centralpack, que alia tecnologia aos melhores processos produtivos. “Temos grande potencialidade na produção de embalagens, apresentamos as soluções necessárias com qualidade e agilidade”, avalia o diretor-presidente.