Inovação no Agronegócio: Unioeste participa de discussão no Show Rural

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), está participando do Show Rural desta edição com estande de tecnologias e inovações. E nessa ocasião, a Universidade pôde participar da reunião onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), trouxe a possibilidade de chancelar a região Oeste do Paraná como Polo Regional de Inovação no Agronegócio.

A Unioeste, na oportunidade representada pela coordenadora do Nupeace (Núcleo de Pesquisas Avançadas em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas) e do PEIEX (Programa de Qualificação para Exportação), professora Maria da Piedade Araújo, explica que essa medida foi debatida com o diretor de Inovação do Ministério, Luis Cláudio de França, em eventos do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD) e Sebrae.

O pedido, em tramitação no MAPA, é uma demanda das instituições que integram o Sistema Regional de Inovação (SRI), dentre elas, a Unioeste, que articula o movimento Iguassu Valley, rede de atores públicos e privados da região que estimula ambientes inovadores. Os polos de agroinovação desenvolvem soluções tecnológicas ligadas à produção rural.

A professora Maria ainda ressalta que “o Sistema Regional de Inovação (SRI) é uma rede formada por representantes dos setores governamentais, universitários e empresariais que interage para promover, identificar e compartilhar iniciativas de inovação. Sua atuação está alinhada aos objetivos do Programa Oeste em Desenvolvimento”.

Luis Cláudio de França esclarece ainda que o governo quer promover os polos de inovação servindo de ponte para atrair investimentos, empresas, e conectar todos os agentes de inovação. “A intenção é trabalhar o desenvolvimento para que a região seja cada vez mais pujante”, enfatizou o diretor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.