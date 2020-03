Inscrições para participar dos eventos do Descomplica Rural podem ser feitas pela internet

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em parceria com o Sistema Faep/Senar e outras entidades representativas do agronegócio estadual, estão promovendo uma rodada de eventos em nove municípios sobre o Programa Descomplica Rural. A iniciativa, que foi construída em uma parceria entre entidades do poder público e da iniciativa privada ao longo dos últimos meses, desburocratiza a vida de agropecuaristas que querem investir em novos negócios ou então ampliar seus empreendimentos.

Programação – Os eventos terão uma abertura feita por representantes do Sistema Faep/Senar, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab). Em seguida, o Engenheiro Ambiental do Instituto Água e Terra, Altamir Hacke, irá fazer uma demonstração aos produtores de como pedir a Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – plataforma digital. A simulação tratará de um caso real, de um dos participantes do evento.

Inscrições:

Umuarama

Data: 12 de março

Horário: 9h

Endereço: Caiuá Centro de Eventos – Av. Presidente Castelo Branco, 3745

Inscrição aqui: http://bit.ly/31SoNeY

Campo Mourão

Data: 13 de março

Horário: 9h

Endereço: Celebra Eventos – Rua Miguel Luís Pereira, 3019

Inscrição aqui: http://bit.ly/2wk874x

Ponta Grossa

Data: 19 de março

Horário: 9h

Endereço: Hotel Bourbon – Rua R. Jacob Holzmann, 219 – Olarias

Inscrição aqui: http://bit.ly/31USVGC

Guarapuava

Data: 20 de março

Horário: 9h

Endereço: Spazio Vecchia – Rua XV de novembro, 5975

Inscrição aqui: http://bit.ly/37m8nww

Toledo

Data: 26 de março

Horário: 9h

Endereço: Olinda Hotel e Eventos – 2 PR-182, s/n – Independência

Inscrição aqui: http://bit.ly/2uBOBjv

Maringá

Data: 27 de março

Horário: 9h

Endereço: Sociedade Rural de Maringá – Avenida Colombo, 2186

Inscrição aqui: http://bit.ly/37rzshG

Pato Branco

Data: 03 de abril

Horário: 9h

Endereço: Sociedade Rural de Pato Branco – Rua Benjamin Borges dos Santos, 1121

Inscrição aqui: http://bit.ly/2tX0909