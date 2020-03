Integrantes do PTI visitam a prefeitura rondoniense

Dando continuidade ao trabalho e parceria entre a administração municipal de Marechal Rondon, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, e o Parque Tecnológico Itaipu

(PTI), nesta quarta-feira (11), uma comitiva esteve visitando o paço municipal rondonense, quando foram recebidos pelo secretário Sérgio Marcucci, em seu gabinete. Estiveram presentes Pedro José Granja Sella, gestor do Programa de Desenvolvimento de Negócios, Geovani Luís Fincke, analista de negócios da Incubadora Santos Dumont (filial do PTI em Marechal Rondon), e do setor de Desenvolvimento de Negócios do PTI, Wilmar Ribeiro Junior.

Na oportunidade, entre outros assuntos abordados, esteve o edital, lançado no mês passado, para a incubação de empresas no Parque Tecnológico, em parceria com a Fundação Araucária.

O objetivo do edital é ampliar a competitividade nacional e internacional do setor produtivo paranaense, e incentivar a cultura de inovação e empreendedorismo no Estado.

Pedro Sella destacou que, atualmente, a equipe do PTI realiza visitas a indústrias da região, divulgando o edital, para que estas participem do certame. Na parte da manhã a equipe apresentou o edital aos participantes no Movimento Iguassu Valey.Rondon.

Ele lembra que a proposta do edital é aliar demandas de empresas de médio e grande porte do Paraná a empreendedores e startups dispostos a propor soluções. “O edital é dividido em duas etapas. Na primeira fase, serão recebidas demandas de empresas paranaenses, nas linhas de atuação do PTI: Agronegócio, Energia, Turismo e Cidades, e Segurança de Infraestruturas Críticas. Na segunda fase, empreendedores e startups irão propor soluções para as demandas enviadas. A Incubadora do Parque Tecnológico vai selecionar 48 propostas, que receberão uma bolsa-auxílio para o desenvolvimento de um protótipo, em um período de dois meses”, destacou Sella, que acrescentou: “Os protótipos serão avaliados pelas empresas demandantes e os oito projetos com maior pontuação entrarão para a incubação no PTI para o desenvolvimento do produto, em um prazo de até doze meses”, completou o gestor.

Para conferir o edital completo, acesse o link: https://pti.org.br/incubadorasantosdumont.

O secretário Sérgio Marcucci, ressaltou que ações como estas fortalecem a parceria com o PTI e o município de Rondon. “A visita foi muito produtiva. Sobre o edital, o objetivo também é fortalecer as empresas rondonenses, pois as startups poderão solucionar problemas ou demandas que nossas empresas necessitam de soluções. A parceria com o PTI é muito importante”, disse Marcucci.