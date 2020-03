Investimentos em estradas rurais seguem constantes em Assis Chateaubriand

Por determinação do prefeito João Pegoraro, baseado num planejamento financeiro das contas públicas e no propósito de retornar os recursos em benefício da população, o município de Assis Chateaubriand mantém constantes os investimentos nas estradas rurais em diferentes regiões do interior.

Nos últimos dias, como de costume, Pegoraro fez questão de acompanhar de perto a fase final dos trabalhos em mais três localidades. Acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Odilo Denig, e do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Alessandro Bahia, o prefeito esteve nos ramais Jacutinga, Kavalberi e 48, onde o Governo Municipal está investindo aproximadamente R$ 120 mil para melhorias em 8,4 quilômetros de estradas.

No Ramal Jacutinga, foi aplicado solo brita em 2,1 quilômetros de estrada, mais 2,3 quilômetros no Kavalberi e outros 4 quilômetros de pedra no Ramal 48, somado aos investimentos nos serviços de mão de obra e hora-máquina.

O prefeito Pegoraro afirma que o ritmo dos trabalhos na Agricultura será mantido. “Determinados e demos confiança à nossa equipe do setor para que siga incansável nos trabalhos, afinal, o objetivo é proporcionar boas condições de trafegabilidade às nossas valorosas famílias rurais, que são responsáveis pela produção da grande riqueza econômica de Assis Chateaubriand, que vem do campo”, diz o prefeito.