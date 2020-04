Itaipu e Amop planejam a retomada da economia

Itaipu se comprometeu a ajudar os 54 municípios da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) a se preparar para a retomada do crescimento pós-Covid-19. Nesta terça-feira (28), o presidente da entidade, Rineu Menoncin (o Texeirinha, que também é prefeito de Matelândia), se reuniu com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e sua equipe, em Foz do Iguaçu. O secretário executivo, Vinicius Almeida, acompanhou.

Entre as demandas, a Amop pediu testes de detecção da doença e equipamentos de proteção individual (EPI’s). A associação está alinhada à Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar) e ao Programa Oeste em Desenvolvimento (POD).

“Hoje, a região da Amop é uma das mais prontas para voltar à normalidade. A política de reabertura do comércio leva em consideração a realidade de cada município”, disse Texerinha. “Itaipu tem sempre nos atendido em nossas demandas. Essa atenção pontual em relação ao pedido de testes PCR de Covid-19 é feito no âmbito de uma consolidada parceria”, reforçou.

Segundo o presidente da Amop, “tanto o número de casos como também a capacidade de lidar com a pandemia difere de município para município”. “A nossa intenção é obter ajuda principalmente para os que têm menos infraestrutura e a prioridade são os exames e os EPIs”,

Para Silva e Luna, esse apoio à Amop gera em todo o Oeste do Paraná uma sensação de segurança importante num momento tão difícil para todos. “É tempo de solidariedade e união, palavras que nunca estiveram tão em evidência no cotidiano de todos nós”.

O general destacou que o tema da saúde pública é hoje, mais do que nunca, também uma demanda da Itaipu. “Toda a força de trabalho da parte brasileira da usina está em Foz do Iguaçu e se a Amop se preocupa com a região Oeste, está se preocupando conosco também. A diretriz da Amop tem impacto direto em nós”, afirmou Silva e Luna.

O presidente da Amop agradeceu a receptividade da Itaipu. “Em nome dos 54 municípios do Oeste do Paraná, manifesto a gratidão pelo carinho e a atenção com que a Itaipu sempre nos recebe, especialmente agora, neste momento tão delicado, em que tantos precisam de ajuda”, disse Texeirinha.

Formada por 54 municípios, a região Oeste do Paraná tem cerca de 1,3 milhão de habitantes, a maior parte (1,1 milhão) vivendo em áreas urbanas. Economicamente, é uma das áreas mais promissoras do Brasil, tendo o agronegócio como principal atividade. As maiores cadeias produtivas estão baseadas na produção de proteína animal, agroalimentar de base vegetal, turismo e material de transporte.

Foto: Patricia Iunovich/Itaipu