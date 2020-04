Iteva disponibiliza livros digitalizados para as crianças

Em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil, no próximo sábado (18), o Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (Iteva), de Aquiraz, Ceará, dedica a sua coleção literária, do projeto Cidadão do Futuro (CDF), com 11 títulos de obras infantis para que as crianças, de todo Brasil, possam ter acesso livre e gratuito pelas plataformas digitais. A iniciativa tem o objetivo de incitar nelas o desejo de ler, de querer saber mais, de adquirir conhecimento e de trabalhar em prol do próprio desenvolvimento.

Os exemplares já estão disponíveis no site do Iteva: http://www.iteva.org.br/link/dialivroinfantil. Lá é possível baixar a versão em PDF e iniciar a leitura com a criançada.

A coleção conta com diferentes títulos, que abordam, estrategicamente, temas como alimentação saudável, boas maneiras, brincadeiras antigas, meio ambiente e até o desenvolvimento de competências socioemocionais.

Os títulos disponíveis são: “Tilimpim, o Garoto Limpinho”; “O Duende Encantado”; “As Aventuras de Tomé”; “O Conto da Escola Bem Cuidada”; “Família Sempre Família”; “Salvando o Planeta”; “Aquiraz Arretado”; “#Brincardoquê?”; “Um Passeio Pela História de Eusébio”; “O Mistério da Gata-Maracajá”; e “Todo Mundo Tem Amigos Top!”.

“Nós temos como princípio contribuir para o aprendizado, então, podemos aproveitar um período de crise, em que muitos pais não sabem como fazer para estimular a educação e contribuir de forma criativa, cativando a criança e gerando interesse dela pelo seu próprio desenvolvimento. As plataformas digitais são grandes aliados para aproximar leitores e escritores e apresentar para as crianças e adultos o universo rico da literatura infantil”, conta o coordenador geral do Iteva, Fábio Beneduce.

Sobre o Projeto CDF: Cidadão do Futuro

Com uma sigla propositadamente sugestiva, o CDF promove o acesso de crianças às atividades pedagógicas que privilegiem o lúdico, trabalhem a autonomia, fantasia, leitura, escrita e interpretação de textos, fomentem a capacidade de aprender e estimulem estas crianças a serem sujeitos do seu próprio aprendizado, incentivando-os à busca contínua de conhecimento e cultura.

Todos os materiais e recursos de aprendizagem são produzidos pelo Iteva, que utiliza uma metodologia própria, visando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, integrando ao ensino já proporcionado pelas escolas, ingredientes que auxiliem na formação cidadã e no desenvolvimento social.

Os conteúdos distribuídos apresentam temas variados e são redigidos estrategicamente, isso a partir de uma articulação com os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e as secretarias municipais de educação, onde são diagnosticadas as necessidades e particularidades das crianças atendidas.

O projeto já beneficiou 18.984 crianças, e foram distribuídos mais de 61 mil livros e jogos, atendendo 174 escolas municipais.

Dia Nacional do Livro Infantil

Comemorado anualmente em 18 de abril, a data faz referência ao nascimento de Monteiro Lobato, nascido em 1882, considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira, e um colosso da literatura infantil.

A homenagem, que foi oficializada pela Lei 10.402/2002, é celebrada com diferentes atividades dedicadas ao fomento da leitura, sobretudo como apoio ao desenvolvimento cultural, humano e educacional das crianças, uma vez que Monteiro Lobato foi precursor nacional de obras paradidáticas, que reúnem brincadeira, leitura e aprendizado.

Sobre o Iteva

Há 27 anos o Iteva tem buscado investir em projetos sociais prioritariamente formativos, culturais e tecnológicos, alcançando resultados de impacto e tendo ao lado grandes instituições parceiras na disseminação e ampliação das ações, afinal, se uma ideia sozinha já é agente de transformação, ideias e pessoas unidas são capazes de reinventar um país, algo imprescindível hoje e sempre.