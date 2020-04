Londrina e Foz do Iguaçu voltam a receber voos da Azul

Depois de Boa Vista, Santarém, Altamira e Macapá, a partir de 04 de maio, a Azul retoma as operações nas cidades paranaenses de Londrina e Foz do Iguaçu, reafirmando o esforço da companhia em manter uma malha aérea essencial para o país. Além delas, outras sete bases voltarão a receber aeronaves da companhia – Navegantes e Chapecó (SC), Marabá (PA), São José do Rio Preto (SP), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Sinop (MT).

As operações em Londrina e Foz terão como destino Campinas, o maior centro de conexões da Azul no país. Para Londrina, os voos serão cumpridos com as aeronaves modelo ATR, que podem transportar até 70 Clientes, enquanto que para Foz do Iguaçu as ligações serão realizadas com as aeronaves Airbus A320neo, com 174 assentos. Com as ligações, a companhia retoma a assistência pelo modal aéreo e possibilita o transporte de cargas importantes, como as de medicamentos e equipamentos de proteção individual, assim como de Clientes que precisem viajar e também de profissionais de saúde.

“Continuamos operando nossa malha essencial em diversas localidades, sem deixar de oferecer o modal aéreo, um serviço tão importante para o País. Voltaremos a operar nessas duas cidades paranaenses e queremos continuar garantindo a nossos Clientes a conectividade, uma marca da Azul, que possibilita o transporte de cargas e o trânsito de Clientes que necessitem viajar por qualquer região do Brasil pelos mais diversos e importantes motivos”, ressalta André Mercadante, gerente geral de planejamento de malha da Azul.

A Azul segue reforçando a limpeza de todas as aeronaves a cada voo e à noite, de acordo com os processos estabelecidos pela Iata, além de orientar os Tripulantes para se atentarem as medidas de higiene recomendadas pelo Ministério da Saúde. Kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido abastecem os aviões a cada novo voo e estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul. Além disso, a companhia tem usado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina o vírus da Covid-19 em 99,99% dos casos. Com o produto e a limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza, desinfecção e contaminação determinadas pela Anvisa.