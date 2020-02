Lucca e Mateus prometem agitar Cascavel neste sábado, dia 8

Jovens, talentosos e “goodvibes”! Eles são Lucca e Mateus, a dupla londrinense que se apresenta, neste sábado (8), na badala Stage, em Cascavel. A dupla, que inicia 2020 com energia total e vem trabalhando as faixas do novo DVD “O nosso rolê”, gravado em Londrina/PR, entre elas “Mulher da Vida”, “Bagaceira”, “Promete que cê vai pensar”, faixa que contou com a participação da dupla João Bosco e Vinicius e, também, “Não vai se envolver” com a participação especial do funkeiro MC Hariel, prepara um show especial para o público paranaense. Com um repertório diferenciado, o show da dupla vai muito além do sertanejo. Preparem-se para curtir um noite e um show completo, que passa pelo funk com “Evoluiu”, rock em uma homenagem ao Charlie Brown Jr., Rap com um hit da banda 1kilo e muito mais! Você vai ficar fora dessa?

Com parceria firmada desde 2016, os amigos marcam presença com shows autênticos, deixando sempre à mostra a identidade dos dois. Driblando o rótulos e destacando, o lema da dupla é: “Fazemos música”. Três anos depois do lançamento do primeiro projeto juntos, “Quadro de retratos”, conquistaram reconhecimento a nível nacional com a explosão do hit “Explica esse rolê”, desde então, com muita força também na internet, vieram “Projeto alcoólico part. Léo e Raphael”, “Tô com uns problema aí”, “É desse jeito que eu tô”, “Vibe casalzinho” e “Quem tem amigos” – última música trabalhada e que leva o nome da turnê em 2019. Anote estes nomes porque vai ouvir falar muito sobre eles!