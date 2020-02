Luta contra a dengue: Recolha de entulhos continua em Marechal Rondon

A luta contra a dengue não para em Rondon. Durante o final de semana e no feriado de Carnaval, servidores públicos estiveram trabalhando em diversos bairros com a recolha de entulhos.

De acordo com a secretária de Saúde, Marciane Specht, diariamente dezenas e dezenas de cargas de entulhos são recolhidas pela municipalidade. “Estamos recolhendo todos os objetos que acumulam água que poderiam virar criadouros do mosquito da dengue. Mesmo com tantas cargas recolhidas, há ainda muito a ser feito. Vale lembrar que os moradores têm o Ecoponto a disposição”, explica Marciane.

Atualmente, 615 casos de dengue foram notificados, sendo 362 confirmados. Outros 195 casos aguardam confirmação e 58 foram descartados.

O Setor de Endemias também realiza um trabalho denominado de “raio”, que constituiu em uma “varredura”, por parte dos agentes de endemias em imóveis para eliminar todos os criadouros do mosquito. Após este trabalho acontece o bloqueio, através de fumacê, para eliminar os mosquitos já eclodidos.

Este trabalho será desenvolvido em outros locais, porém, a municipalidade depende do recebimento de mais inseticidas, por parte do Estado.