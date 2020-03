“Luta por Justiça” estreia nesta quinta no cinema do Cascavel JL Shopping

O corredor da morte pode ser muito mais assustador do que parece quando quem caminha por ele é um homem inocente. Acusado sem provas, Walter McMillian (Jamie Fox) é preso pelo assassinato de uma jovem no fim da década de 1980. O longa “Luta por Justiça”, baseado em fatos reais, acompanha apenas um dos inúmeros casos de pessoas acusadas injustamente e que não tiveram ajuda para se defender, mas que agora podem contar com Bryan (Michael B. Jordan), advogado formado em Harvard, que troca a possibilidade de um emprego de sucesso para ajudar os presos do Alabama.

A trama muito bem construída provoca diversas sensações, incomoda e faz cair lágrimas dos olhos dos espectadores ao trazer à tona as falhas da justiça dos EUA e a luta contra o racismo, mostrando que a cor da pele jamais deveria ser responsável por condenar alguém à cadeira elétrica.

Para conferir o drama, que carrega um grande potencial de indicação ao Oscar, é só escolher o melhor horário no cinema do Cascavel JL Shopping: diariamente na versão 2D dublado às 18h20 ou legendado às 21h.

Programação completa de 05 a 11 de março

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

2D dublado

Todos os dias às 14h20, 16h40, 19h e 21h20

Unicórnios, elfos, centauros, fadas e outros seres mágicos entram em cena na animação da Pixar, que conta a história de dois irmãos que recebem de presente um bastão mágico que pode trazer seu pai de volta à vida. Animados, os dois embarcam em uma aventura divertida, cheia de desafios e novidades por conta da magia, que havia sido substituída pela tecnologia. Os jovens correm contra o tempo para realizarem o sonho de conhecer o próprio pai.

O Homem Invisível

2D dublado

Todos os dias às 14h, 16h30 e 19h

2D legendado

Todos os dias às 21h30

O filme retrata um caso sobrenatural na vida de Cecilia (Moss), que viveu um relacionamento abusivo com o ex-namorado Adrian (Oliver Jackson-Cohen). O longa acompanha o drama na vida da jovem, que recebe a notícia de que o ex cometeu suicídio – e deixou uma carta e U$ 5 milhões para ela, com uma condição um tanto inusitada. Cecilia suspeita que Adrian está vivo e a persegue quando tem seu senso de realidade afetado após tentar seguir sua vida e reconstruir sua história sem o companheiro.

Dolittle

2D dublado

Todos os dias às 14h10 e 16h20

Deprimido e trancado dentro de sua própria mansão, Dr. John Dolittle (Robert Downey Jr.) permanece apenas na companhia de sua coleção de animais, mesmo sete anos após a morte da esposa. O médico veterinário inglês, que vive sob o reinado da Rainha Victória, de repente recebe uma missão que o faz sair da zona de conforto: ir em busca de uma cura milagrosa para a doença da jovem rainha. O detalhe desafiador para Dolittle é que ele precisa ir até uma ilha mística, repleta de novas criaturas, e se redescobrir como um homem forte e corajoso.

O Chamado Da Floresta

2D dublado

Todos os dias às 21h10

Baseado na lendária história do escritor Jack London, do romance O Grito da Selva, o longa retrata a amizade inseparável de John Thornton (Harrison Ford) e seu cachorro Buck, que embarcam em uma aventura até o último lugar da Terra, um lugar onde ninguém nunca foi. A dupla se aproxima após a vida doméstica conturbada de Buck, que é abandonado por sua família e viaja da Califórnia para o Alaska em 1890. Cenas impressionantes de coragem, transformação e amizade marcam o drama.

Sonic – O Filme

2D dublado

Todos os dias às 14h40, 17h e 19h10

No longa, Sonic viaja para a Terra para salvar seu próprio planeta e conhece Tom Wachowski (James Marsden), que se torna seu melhor amigo humano. Mas a aventura começa quando o ouriço precisa fugir dos planos maléficos do vilão Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey), que tenta roubar seus poderes para dominar o mundo.

Chega de enfrentar filas: você pode comprar seu ingresso para o cinema pelo totem da Arcoplex utilizando seu cartão de crédito ou de débito. E também por meio do cartão de crédito você pode pagar o estacionamento no totem próximo aos elevadores. Tudo ficou mais fácil, prático e rápido.