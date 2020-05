Mantenha as abelhas longe do fumacê

Informamos que a passagem pelo fumacê por vários bairros de Toledo está sendo precedida pela veiculação de mensagens com orientações à população em carros de som a serviço do município. Entre as recomendações está a de proteger colmeias com plástico ou tecido, pois o inseticida pode causar mortes em massa das abelhas.

Apesar disso, várias reclamações de apicultores que se sentiram prejudicados pelo fumacê foram acolhidas pela Ouvidoria Municipal. O coordenador do setor de Combate às Endemias, Selídio José Schmitt, garante, contudo, que a informação foi repassada ao representante da Associação de Apicultores de Toledo (Apitoledo), o qual repassou a mensagem a todos os membros da entidade.