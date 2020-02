Março em família no Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

Enquanto as águas de março vêm fechando o verão o Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort oferece uma programação completa para toda a família, com atividades externas e internas, piscinas coberta e aquecida, equipe de recreadores e os melhores restaurantes da Tríplice Fronteira. Para estimular a visita de moradores de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas, o Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort oferece tarifa especial para reservas feitas pelo site ou diretamente no resort com o código promocional: PROMOREGIONAL.

Reúna e família para aproveitar os últimos dias de verão em grande estilo. A hospedagem inclui uma diária em acomodação dupla, categoria superior vista jardim, opção com café da manhã ou café da manhã e jantar, cortesia de duas crianças de até 11 anos, complexo de esportes e lazer para todas as idades e estacionamento com diária em acomodação dupla com café da manhã, a partir de R$ 395.

As cidades vizinhas contempladas pela promoção são: Cascavel, Céu Azul, Ciudad del Este – Paraguay, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Marechal Cândido Randon, Matelândia, Medianeira, Missal, Pato Bragado, Puerto Iguazu – Argentina, Santa Helena, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Toledo e Vera Cruz do Oeste.

A promoção é válida até 20 de dezembro de 2020. Exceto feriados. Para garantir a sua reserva acesse:

https://www.bourbon.com.br/ highlight/resorts-diversao-o- ano-todo/bourbon-cataratas- cidades-vizinhas/

Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort possui 311 apartamentos, cinco opções de restaurantes (Naip iCoffee Shop, M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, Restaurante Tarobá e Trattoria di Carinola, além do Kibô Sushi Corner) e mais de 19 espaços para eventos, superando 5 mil metros quadrados de área. Para o lazer oferece atividades como arvorismo, escalada, arco e flecha, campo de futebol, quadra poliesportiva, Casa do Tarzan, casa na árvore, mata nativa com trilha ecológica e observação de aves, minizoo, horta orgânica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos de mesa, Bourbon Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Turma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature Spa, duchas circular e escocesa, saunas, piscinas e salão de beleza.

As facilidades contam com apartamentos hipoalergênicos para não fumantes e para portadores de necessidades especiais; baby sitter; capela; Copa do Bebê; minishopping com lojas de presentes e conveniências, e agências de turismo receptivo; estacionamento; internet wi-fi e room service 24h.

Confira todas as opções de destinos Bourbon: http://www.bourbon.com.br/

BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT

Av. das Cataratas Km 2,5, Nº 2345

Telefone: 55 45 3521 3900

reservas.cataratas@bourbon. com.br

