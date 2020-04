MEC viabiliza R$ 4 mi para hospital de campanha

Com investimento estimado de R$ 4 milhões, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que gerencia 40 hospitais universitários, viabilizou a instalação de um hospital de campanha em Lagarto, maior cidade do interior do estado de Sergipe. As obras já foram iniciadas e a entrega está prevista para o final do mês de maio.

Os recursos são repassados pela Ebserh para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL). A unidade é vinculada à Universidade Federal de Sergipe (UFS) e administrada pela empresa pública do MEC.

O superintendente do HUL, Manoel Cerqueira Neto, explicou que os hospitais de campanha ajudam, principalmente a desafogar a demanda por leitos para pacientes portadores de Covid-19 de média complexidade, ou seja, usuários que devem permanecer internados, mas que dispensam a necessidade imediata de tratamento intensivo. “Normalmente são utilizados para provisão de cuidados temporários de saúde em situações emergenciais, como é o caso da atual pandemia”, disse.

O hospital provisório ficará anexo ao HUL, como uma extensão da unidade hospitalar, e contará com 20 leitos de média complexidade, que se somarão aos 46 leitos já abertos na unidade de doenças respiratórias. Com aproximadamente 700 metros quadrados, o hospital de campanha será erguido com estruturas metálicas, divisórias com laminado estrutural e cobertura e laterais em lona, e seguirá a legislação vigente.

Contará também com sala de espera, consultório, posto de enfermagem, sala de acolhimento, antecâmara de paramentação, antecâmara de desparamentação, vestiário, área para repouso de profissionais, além de área de acesso e conexão com o HUL. A equipe médica e assistencial que atuará no novo espaço de atendimento será formada por profissionais convocados por meio de processo seletivo emergencial, também realizado pela Ebserh.

Técnicos da Ebserh e UFS estão desenvolvendo os projetos complementares de elétrica, cabeamento estruturado, hidrossanitários, combate a incêndio e pânico, climatização, exaustão, estrutural e o projeto arquitetônico do hospital de campanha. Por ser montado junto ao HUL, a unidade contará com a infraestrutura de alimentação, água e despejos de esgoto existente. A base em concreto existente, onde funcionava o heliponto do hospital, servirá para a sua instalação. Também serão implementados novos equipamentos, como gerador e transformador de energia.

A estrutura possui montagem rápida, com sistema modulado tipo galpão com pórticos de treliças tubulares em alumínio, cobertura em lona de alta resistência, paredes de fechamento, divisórias de ambientes e leitos em laminado estrutural TS. O piso será suspenso em estrutura de tablado e revestimento em manta de lona vinílica.