Medidas de contenção do novo coronavírus em Toledo

Azul suspende voos

A empresa Azul Linhas Aéreas comunicou o Município de Toledo sobre a suspensão dos voos com saída e chegada em Toledo entre o período de 23 de março e 30 de junho. A medida também foi estendida para outras dez cidades operadas pela companhia. “Em função da queda na demanda gerada pela propagação do coronavírus, a Azul suspenderá as operações em algumas de suas bases. A companhia ressalta que já está em contato com os Clientes impactados pelas alterações e ressalta que todos eles serão reacomodados em outros voos”, justifica a empresa por meio de ofício.



As ações para combate e controle da doença também foram adotadas em outras bases da Azul. De 21 de março a 30 de junho ficam cancelados os voos em Bariloche. De 23 de março a 30 de junho, além de Toledo, ficam suspensos os voos da Azul em Lages, Pato Branco, Ponta Grossa, Guarapuava, Araxá, Valença, Feira de Santana, Paulo Afonso e Parnaíba.

Atividades com idosos ficam suspensas

A prefeitura de Toledo por meio de decreto tomou uma série de medidas a fim de reforçar os cuidados contra a proliferação do coronavírus no município. A terceira idade é mais vulnerável à doença. Diante disso, as Secretarias que desenvolvem atividades com grupos da terceira idade suspenderam atividades. É o caso, por exemplo, do Projeto Vida Ativa Melhor Idade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que atende 2500 atendimentos/mês (aulas de ginástica, atendimento aos grupos, pilates, vôlei). Estão também suspensos os pedidos e entregas de gêneros alimentícios do Programa Per Capita, assim como os ônibus solicitados para o mês de abril.

As atividades coletivas no Centro de Revitalização da Terceira Idade (Certi) também estão suspensas. A média em cada Certi é de 500 atendimentos/dia. As medidas foram tomadas após reunião do prefeito Lucio de Marchi com a equipe da saúde, na segunda-feira (16). O prefeito também instaurou um Centro Operação de Emergência (COE), que vai orientar todas as ações do município em relação ao coronavírus.

Visitas em hospitais suspensas

Fica suspensa ainda as visitas em hospitais, UPA, delegacia, e centros de socioeducação.

Servidores da saúde a disposição

Durante o período de vigência das medidas estabelecidas por este Decreto fica suspensa, também, a concessão de licença especial e de licença sem remuneração para servidores da área de saúde do Município.

Eventos públicos

Fica suspensa, pelo período de 30 (trinta) dias, a realização de eventos, shows e demais atividades públicas que impliquem aglomeração de pessoas no Município de Toledo, sejam eles governamentais, artísticos, esportivos, culturais, sociais, ou científicos e congêneres, recomendando-se tal suspensão também para o setor privado, inclusive para atividades comerciais, religiosas e de prestação de serviços.

Aulas na rede municipal e atendimento nos CMEI’s estão suspensas

A decisão foi tomada seguindo as orientações do governo estadual para prevenir o contágio do coronavírus. Em virtude da suspensão das aulas nas escolas da rede municipal de ensino e nos CMEI’s, a Secretaria da Educação providenciará a readequação do calendário escolar referente ao ano letivo de 2020, a fim de garantir o cumprimento da carga horária anual e a ministração dos conteúdos previstos, conforme orientações dos órgãos competentes. A suspensão determinada por este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de emergência nacional em decorrência do COVID-19.

Secretarias de Esporte e Lazer e Juventude suspendem atividades por tempo indeterminado

A partir de sexta-feira (20), as atividades nas Secretarias de Esporte e Lazer (SMEL) e Juventude estão suspensas por tempo indeterminado. Ficam suspensas todas as atividades esportivas, recreativas e de lazer da SMEL: competições realizadas pela Smel no município de Toledo; participação em eventos e competições fora do município; exclui-se da suspensão as atividades administrativas da SMEL.