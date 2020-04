Micheletto: Consamu ganha o título de Utilidade Pública

Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei que concede o Título de Utilidade Pública ao Consórcio Intermunicipal Samu Oeste, com sede em Cascavel. O projeto, apresentado pelo deputado Estadual Marcel Micheletto ainda em setembro de 2019, beneficia diretamente os 43 municípios na região Oeste e atende uma população local de mais de 945 mil habitantes.

Atualmente são 21 bases descentralizadas localizadas nos municípios consorciados de Assis Chateaubriand, Cafelândia, Catanduvas, Capitão Leônidas Marques, Tupãssi, Terra Roxa, Três Barras do Paraná, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Santa Helena, Palotina, Santa Tereza do Oeste, Toledo, Céu azul, Quedas do Iguaçu, Corbélia, São José das Palmeiras e Vera Cruz do Oeste.

Em sua justificativa, Micheletto destacou que o consórcio entrou em operação em 2013 e de lá para cá tem cumprido com seu objetivo, que é executar ações e serviços na área de regulamentação das urgências, transporte de pacientes graves e atendimento pré-hospitalar que esteja ligado a Política Nacional de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde. O número de atendimento do serviço 192 cresce anualmente. Desde o início das operações até último levantamento feito em setembro de 2019 foram realizados 410.844 acionamentos por meio terrestre.

Após a aprovação em plenário, Micheletto comemorou a boa notícia. “A lei é um instrumento importante para o consórcio, um documento necessário e exigido pelo próprio estado, sem dúvida uma conquista pois trará a entidade inúmeros benefícios, como por exemplo uma gama maior de possibilidades na captação de recursos, inclusive públicos”, afirmou.

Foto arquivo: Em 26 de agosto de 2019, era entregue ao deputado Micheletto ofício do CONSAMU solicitando apresentação do PL