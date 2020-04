Micheletto solicita reforço na frota da 20ª Regional de Saúde

O deputado estadual Marcel Micheletto, protocolou ofício no início desta semana junto a Secretaria de Estado da Saúde, solicitando o aumento da frota de veículos utilizados no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com Micheletto, atualmente na 20ª Regional de Saúde em Toledo existem apenas três veículos para atender os 18 municípios jurisdicionados aquele órgão o que torna praticamente impossível dar agilidade nos atendimentos. “Dos 18 municípios ligados a regional, 15 cidades estão em situação de epidemia e como a aplicação é repetida em algum casos em até 06 (seis) ciclos conforme recomendação das Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, em época de epidemia é impossível atender todos simultaneamente, por este motivo a necessidade de mais veículos”, justificou.

O trabalho com o fumacê, ou UBV pesada, é uma medida importante para reduzir índices de infestação do mosquito em uma cidade ou bairro e o reforço na frota garantirá melhores condições de trabalho à equipe de operadores que percorre a região no enfrentamento do mosquito.

De acordo com o chefe da Regional de Saúde, Alberi Locatelli, o reforço trará mais agilidade nas ações. “Neste momento necessitamos agir rápido e o reforço na frota é necessário e trarão mais agilidade nas ações, pois daria condições de agirmos em dois municípios simultaneamente, por exemplo”, frisou.

Foto: Orlando Kissner