Modernização do aeroporto reforça vocação turística de Foz do Iguaçu

As obras de ampliação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Foz do Iguaçu, bastante esperadas pelo município e região, já podem ser iniciadas. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada nesta sexta-feira (28), em solenidade com o governador Ratinho Junior, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Joaquim Silva e Luna. A obra custará R$ 53,9 milhões. Na mesma solenidade foram inauguradas as obras de revitalização do terminal de passageiros do aeroporto.

O governador destacou a vocação turística de Foz e a importância dos investimentos no aeroporto. “Essas obras demonstram foco e sintonia entre o Governo Federal, Estadual e Itaipu em busca do desenvolvimento de uma das principais cidades do País”, afirmou. “Turismo é transferência de Produto Interno Bruto, com as pessoas de outros lugares vindo gastar em Foz. Com o aeroporto moderno, o mundo inteiro poderá conhecer as belezas deste lugar, um dos maiores atrativos do Brasil”, acrescentou o governador.

Na etapa entregue nesta sexta-feira, o aeroporto ganhou melhorias no saguão e nas áreas de check-in e inspeção. Foram ampliadas as salas de embarque e desembarque, implantados escadas rolantes e também novos elevadores. O pacote de ações contou ainda com a instalação de quatro pontes de embarque (fingers) e de carrosséis de bagagem.

Com a modernização, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a capacidade do terminal saltará dos atuais 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros. As salas de embarque, por exemplo, passarão de 900 metros quadrados para 5.400 metros quadrados. O investimento por parte da União, com recursos da Infraero e da Itaipu Binacional, foi de R$ 32,6 milhões.

Conquista

A obra de ampliação da pista de pouso e decolagem é bastante esperada. A previsão, disse Ratinho Junior, é que a pista fique pronta em abril de 2021. O prazo de execução é de 515 dias a partir da liberação da ordem de serviço. Ou seja, antes de a administração do complexo ser repassada à iniciativa privada com o leilão previsto pelo Governo Federal para ocorrer ainda neste ano.

Serão destinados mais R$ 53,9 milhões na ampliação da área, que permitirá que o terminal receba voos de maior porte, reforçando a vocação turística do município. O terminal não será fechado no período. “É mais um importante passo para tornar o aeroporto de Foz do Iguaçu apto a receber voos internacionais mais frequentes, uma conquista que impactará a economia de toda a região”, afirmou o governador. “Essa obra é uma reivindicação do Paraná, pois vai valorizar ainda mais o principal destino turístico do Estado, incrementar o comércio e atrair investimentos”, acrescentou.

Ratinho Junior lembrou que a ampliação da pista foi incluída no pacote de investimentos da Itaipu Binacional e da Infraero atendendo a um pedido do Governo do Estado feito em agosto do ano passado. “Uma parceria que tem gerado bons resultados para o Paraná, com o desenvolvimento de toda a região Oeste do Estado”, ressaltou.

O ministro da Infraestrutura reforçou que o terminal seguirá sendo ampliado. Segundo ele, entre as obras previstas está a construção de uma segunda pista, que vai constar no edital de privatização do complexo. “Foz do Iguaçu precisa e merece”, destacou Gomes de Freitas.

Ele enfatizou a importância de entregar as obras e os projetos de infraestrutura para a economia do Paraná. A ampliação, afirmou, permitirá a abertura de novas rotas internacionais tendo Foz do Iguaçu como ponto de partida ou chegada com voos diretos, ajudando a fomentar o turismo na cidade. “É um momento histórico, que coloca Foz do Iguaçu em outro patamar, com capacidade para receber conexões dos Estados Unidos e da Europa”, afirmou.

Estrutura

A pista do Aeroporto Internacional das Cataratas tem 2.195 metros de comprimento por 45 metros de largura, e é considerada curta para decolagem de voos de longa distância. Hoje não é possível decolar com o tanque cheio, o que impossibilita voos diretos para os Estados Unidos e a Europa. A nova pista terá 2,8 mil metros, 605 metros a mais que a atual. Além disso, será aplicada uma camada de revestimento de Stone Matrix Asphalt (SMA), que dá ganho de performance de 20% às aeronaves, o que permite autonomia de voos para locais como Miami, Nova York, Lisboa e Madri.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a modernização do terminal aéreo de Foz ajuda a reforçar o papel do Estado como hub logístico do cone sul. “É uma notícia importante não só para Foz do Iguaçu, mas para o Paraná e o Brasil. Essa conquista pode elevar as Cataratas do Iguaçu como principal destino de estrangeiros no País”, destacou ele.

Itaipu

A Itaipu vai arcar com 80% dos recursos para a obra (R$ 43,1 milhões), conforme o protocolo de intenções assinado entre a binacional e a Infraero. Esse investimento se soma a outro de R$ 15,5 milhões aplicados na duplicação da ligação entre o aeroporto e a BR-469 e na ampliação do pátio de manobras de aeronaves.

Ainda de acordo com o protocolo, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu será o primeiro com conceito sustentável do País. Para atender essa classificação, haverá geração de energia por painéis fotovoltaicos, gestão de resíduos sólidos e captação da água da chuva. Entre outras ações, o terminal contará também com um eletroposto. “A missão de Itaipu é garantir energia de qualidade para brasileiros e paraguaios, mas também ajudar na evolução de toda a Região em sinergia com o Governo do Estado”, disse Silva e Luna.

Licença

O Instituto de Água e Terra (IAT) emitiu as licenças necessárias para a obra de ampliação da pista. A empresa responsável pelas obras é a Dalba Engenharia e Empreendimentos, de Guarapuava. O órgão garantiu também a autorização para duplicação de um trecho de 800 metros de extensão, entre o trevo da Rodovia das Cataratas até a entrada de acesso ao aeroporto. Esta é uma obra que vinha sendo reivindicada pela população há tempo e que vai melhorar o fluxo de veículos, já considerando a ampliação do aeroporto. A licença para a duplicação do acesso foi emitida em agosto último e faz parte do complexo do aeroporto, considerado importante pela Infraero.