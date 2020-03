Módulo sobre auditoria e riscos tecnológicos tem início nesta terça-feira

O gerente da área de Risk Assurance da empresa de consultoria PwC, Guilherme Câmara Cavalcanti Silva, está conduzindo o módulo sobre auditoria e riscos tecnológicos do Programa de Formação de Auditores Internos, iniciado na manhã desta terça-feira (10), na sede do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), em Curitiba. Estão participando cerca de 30 profissionais de 12 cooperativas paranaenses. As atividades prosseguem até esta quarta-feira (11). Formado em Administração, com especialização em Data Science & Big Data e diplomado pela Sarina Russo’s School, de Brisbane, na Austrália, o instrutor possui mais de seis anos de experiência em serviços de consultoria e auditoria em governança corporativa, gestão de riscos, controles internos e compliance.

Segundo o analista técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná (Sescoop/PR), Tiago Fernandes Gomes, no curso estão sendo abordados os conceitos, técnicas e práticas fundamentais ligadas à Auditoria da Informação, com o objetivo de contribuir para que o participante identifique os principais riscos e controles vinculados à tecnologia da informação. Ainda de acordo com ele, este módulo finaliza a etapa de formação básica do programa. “Ainda neste ano, deveremos realizar outros três módulos da fase avançada”, esclarece.

O Programa de Formação de Auditores Internos foi lançado pelo Sistema Ocepar no final de 2018. Ao todo, são 144 horas/aula distribuídas em onze módulos. Os dois primeiros foram realizados entre o final de 2018 e o começo de 2019. Um módulo de formação inicial destinado a profissionais que atuam em todos os ramos do cooperativismo paranaense ocorreu nos dias 21 e 22 de maio do ano passado. Os demais são voltados predominantemente a representantes das cooperativas agropecuárias.