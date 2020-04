Municípios do Oeste participam da oficina Cidades Sustentáveis

Uma web oficina geral do Programa Cidades Sustentáveis (PCS), nesta quarta-feira (15), envolveu aproximadamente 40 municípios e abordou a técnica operacional de trabalhar com a Plataforma Cidades Sustentáveis. A proposta foi atender a demanda dos coordenadores e técnicos dos municípios da região Oeste do Paraná, e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, com relação às novas funcionalidades do sistema.

Conforme o coordenador do Programa Cidades Sustentáveis pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Matheus Gueri, uma reformulação geral em 2019 propôs novas ferramentas, não assimiladas totalmente pelos coordenadores municipais. “Com este novo panorama, a oficina também foi importante porque possibilita o conhecimento para introduzir na plataforma tudo que já foi trabalhado em anos anteriores”, destaca Gueri.

A oficina foi conduzida pela Coordenadora Nacional de Indicadores do Cidades Sustentáveis Clarice Meyer (Clara).

Auxílio à gestão

Com o acompanhamento dentro do Programa, os gestores têm base para um melhor planejamento e gestão, auxiliando a administração pública municipal a definir prioridades de governo, metas qualitativas e quantitativas, prazos e compromissos.

A coordenadora municipal de Santa Helena, Yara Fernanda Beling, observa que o município poderá incluir iniciativas e dados de saúde, educação, meio ambiente, agricultura, por exemplo. Algumas práticas em reciclagem, meio ambiente, e outras ações municipais serão inclusas na plataforma, segundo Yara.

PCS no Oeste

O PCS é uma agenda de sustentabilidade urbana que incorpora as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural no planejamento municipal. Na região, o programa é desenvolvido pelo meio de um convênio entre a Itaipu Binacional e Conselho dos Municípios Lindeiros, com o intuito de estabelecer novas conexões entre as mais diversas iniciativas, oferecendo ferramentas e metodologias de apoio à gestão pública e ao planejamento urbano em prol do desenvolvimento sustentável. A gestão nacional do ‘Programa Cidades Sustentáveis’ é do Instituto Cidades Sustentáveis.