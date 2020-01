Municípios paranaenses terão acesso ao novo Portal da Anatel para consultar linhas pré-pagas

A Anatel aprovou a nova ferramenta para verificar linhas pré-pagas.

Com este novo portal, os usuários de telefonia pré-paga poderão encontrar todas as linhas cadastradas com um mesmo CPF. Assim, o cliente poderá saber se existe, ou não, alguma linha estranha ao seu conhecimento, que esteja utilizando o mesmo CPF.

O intuito da Agência brasileira é poder consultar e garantir que os dados cadastrais da telefonia móvel estejam corretos e atualizados. Caso o usuário perceba a existência de outras linhas que não sejam suas, será necessário ligar para a operadora e falar com a área de telefonia pré-paga.

A primeira fase do projeto, chamado Projeto Pré-Pago, ocorreu no ano passado (entre abril e novembro). Ainda neste ano de 2020, serão terminadas e iniciadas as fases restantes (2 e 3). As medidas adicionais previstas estão relacionadas com a melhoria dos procedimentos de habilitação de novos chips pré-pago, como a adoção de um novo modelo de cadastro com validação documental e digitalização dos dados cadastrais, entre outras medidas.

O Portal será acessível para todos os cidadãos do estado do Paraná a partir do dia 22 de janeiro (quarta-feira).