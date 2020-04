Museu do Louvre: visite o principal museu do mundo sem sair de casa

Em tempos de isolamento devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o mundo está se adaptando ao universo online. Essa tecnologia nos permite “viajar” sem sair de casa, através de um tour virtual. A captação de imagens em alta definição te leva por um passeio pelas galerias do principal museu do mundo: o Museu do Louvre.

O que é o Louvre?

O castelo do Louvre surgiu no ano de 1190, durante o reinado de Filipe Augusto, em Paris, na França. A edificação era usada para fins militares, até que se tornou residência real em 1364. Diferentes monarcas propuseram uma série de reformas, ao longo dos séculos seguintes.

A Grande Galerie foi construída durante o reinado de Henrique VI, entre 1595 e 1610. Anos mais tarde, entre 1791 e 1793, uma assembleia destinou o Louvre às artes e o lugar acabou transformando-se num museu aberto ao público. Desde então, não para de crescer.

O prédio é organizado em diferentes setores: Antiguidades egípcias; Antiguidades do Oriente; Antiguidades gregas, etruscas e romanas; Pinturas; Esculturas; Arte decorativa; Gravuras e desenhos; Arte islâmica. O acervo ultrapassa a soma de 38 mil obras, incluindo peças de valor incalculável, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

Em frente ao palácio, ainda é possível encontrar o Jardim de Tuileries, o maior e mais antigo parque público de Paris. Ele foi criado durante o período da Renascença, a mando de Catherine de Médici, rainha da França.

Milhões de pessoas visitam Paris anualmente. Muitas delas encaram horas na fila apenas para poder entrar no famoso museu. Porém, com o tour virtual Louvre, o passeio se torna bem mais prático e confortável.

Na visitação online, você pode observar as fachadas do prédio histórico e o interior das galerias. Um dos destinos possíveis é o departamento de Antiguidades egípcias. A exposição contempla artigos do período faraônico – alguns deles, retirados diretamente das pirâmides.

Outro tour incrível é o da Galerie d’Apollon (Galeria de Apolo). Esse local foi destruído por um incêndio em 1661, mas reconstruído. As pinturas do teto são uma homenagem ao rei Luís XIV. O painel central, intitulado Apolo matando a serpente Píton, é do artista Delacroix.

E, como o Louvre era, originalmente, uma fortaleza, não poderia faltar um fosso em torno do prédio. A ideia, à época, era reforçar as defesas, em caso de ataque via rio Sena. Hoje, os visitantes podem percorrer o perímetro do fosso original.

Ainda, o tour virtual Louvre oferece a possibilidade de conhecer algumas salas célebres, como Suger e Larcade. Esses espaços pertencem à ala de Arte decorativa. As peças em exposição vão desde tapeçarias minuciosamente produzidas até trabalhos romanescos do século X. Em resumo, uma bela amostra do acervo.