New Holland Construction reforça na Expodireto Cotrijal o crescimento da linha amarela no campo

Cada vez mais as máquinas da linha amarela são demandadas em atividades no campo, elevando a produtividade do produtor rural. Somente de 2018 para 2019, a participação das vendas para os segmentos agrícola, agribusiness e florestal passou de 12,9% para 27,9%, aponta o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema).

Sempre próxima do produtor rural e celebrando 70 anos de operação no Brasil, a New Holland Construction, marca da CNH Industrial, está atenta à tendência de mercado e leva à 21ª Expodireto Cotrijal, de 2 a 6 de março, em Não-Me-Toque (RS), equipamentos prontos para diferentes aplicações do agronegócio: a retroescavadeira B95B, a minicarregadeira L220 e a escavadeira hidráulica E175C EVO.

Além das máquinas, que atendem desde a abertura de valas à adubação, passando pelo transporte de materiais, o visitante tem à disposição a nova plataforma online de venda de peças via e-commerce, que oferece a possibilidade de compra de componentes a qualquer lugar, dia ou horário com entrega realizada através da Rede de Concessionários.

A Rede de Concessionários New Holland Construction é representada pela Shark Máquinas, presente no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A marca conta com o suporte do Banco CNH Industrial, um dos maiores bancos de montadoras e que atua há 20 anos no Brasil, presente na Expodireto Cotrijal com as melhores opções de crédito para o produtor rural. A presença das máquinas da linha amarela no estande da New Holland Agriculture reforça a sinergia entre as marcas da CNH Industrial.

Linha amarela aumenta a produtividade com baixo custo

Verdadeiro canivete suíço, em função da ampla possibilidade de uso, a retroescavadeira B95B tem cabine com ar-condicionado e comandos ergonômicos, transmissão Power Shuttle, chassi monobloco superestruturado e motor FPT N45 turboalimentado de 4,5 litros e 97 hp. Com profundidade de escavação de até 4,4 m, ciclos rápidos, maior força de desagregação e maior capacidade de levantamento, a máquina realiza tarefas como abertura de valas, adubação, construção de cercas, cultivo, desassoreamento, limpeza, infraestrutura de fazendas, irrigação e transporte de materiais.

A possibilidade de instalar diversos tipos de implementos também potencializa o uso da retroescavadeira no campo. Entre os implementos mais utilizados estão garfos pallets, martele hidráulico, perfuratrizes, caçambas de variados tamanhos e funções.

Ótima estabilidade com elevada capacidade de carga

Excelente para todo tipo de trabalho, a minicarregadeira L220 combina ótima estabilidade com grande alcance e capacidade de elevação, graças à exclusiva tecnologia Super Boom®. O motor de 57 hp de potência líquida entrega elevado desempenho, baixo consumo de combustível e fácil manutenção. A vazão hidráulica de alto fluxo permite o uso de múltiplos implementos, como caçambas, valetadeiras, roçadeiras e garfos pallets, garantindo produtividade em atividades abertura de valas, alimentação de pastos, limpeza de currais e terrenos, nivelamento, remoção do bagaço de uvas e transporte de fardos. Em todo o mundo, a New Holland Construction já comercializou mais de 250 mil minicarregadeiras.

Desempenho preciso com alta produtividade nas fazendas

Com peso de operação de 17 toneladas e capacidade de caçamba de 0,98 metros cubicos, a New Holland Construction E175C EVO é a escavadeira mais versátil para operações no campo, com produtividade próxima à um modelo de 20 toneladas, porém com facilidade e flexibilidade no transporte, por não necessitar de um caminhão do tipo prancha. Dotada de sistema hidráulico dimensionado para atender o braço e lança reforçados tipo HD, a máquina proporciona ciclos mais rápidos, resistência e durabilidade.

O interior tem painel digital com tela de sete polegadas, cabine com estrutura robusta para a proteção do operador e estrutura ROPS/FOPS-1 (Roll Over Protective Structure/Fall Over Protective Structure). Todos esses atributos tornam a escavadeira ideal para as mais diversas aplicações, como abertura de tanque e obras de drenagem em estradas e lavouras, além das curvas de nível. “A linha amarela tem funcionalidades para as mais variadas aplicações e atendem às necessidades do produtor rural. A cada dia cresce a demanda pela mecanização e o consequente aumento da eficiência no agronegócio”, afirma o especialista de Marketing de Produto da New Holland Construction, Esio Dinis.

Suporte pós-venda e linha de peças

O cliente New Holland Construction também tem à disposição um inédito canal eletrônico de venda de peças, via e-commerce. “Agora, nosso portfólio de peças genuínas está disponível a um simples toque na tela do celular, tablet ou computador, o que facilita e ajuda a programar a manutenção da sua máquina sem sair de casa ou do trabalho. Estar próximo do cliente sempre foi muito importante para nós”, afirma o especialista de pós-venda da New Holland Construction, Marcelo Barbosa.

O pós-venda da New Holland Construction garante todo o suporte em peças e serviços voltados à manutenção preventiva, corretiva e itens de desgaste. Destaque para as Peças Genuínas, utilizadas em qualquer equipamento da frota; para os itens da linha NEXPRO, ideais para manter a performance durante todo o ciclo de vida dos equipamentos; e os kits de manutenção da marca. As soluções em Aftermarket Solutions estão disponíveis no estande da New Holland e são voltadas aos produtores que utilizam as máquinas da marca, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e reduzir os custos operacionais.

Serviço

Expodireto Cotrijal 2020

De 2 a 6 de março, de 8h às 18h

RS 142, Km 24, Não-Me-Toque (RS)

Mais informações:

https://www.expodireto.cotrijal.com.br/