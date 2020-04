No Paraná, 15 mil animais domésticos serão castrados em 45 municípios

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo começa neste mês de abril a castração de 15 mil animais domésticos, em 45 municípios. A ação visa o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.

A licitação foi feita por meio de dois pregões eletrônicos em dezembro de 2019 e o contrato com uma das empresas vencedoras, assinado na manhã desta quarta-feira (1). O recurso de cerca de R$ 2,4 mi é oriundo de emendas parlamentares.

“É uma grande iniciativa do Governo do Estado para melhorar a saúde dos animais e das pessoas que convivem com eles”, disse o secretário Márcio Nunes. “É importante frisar que os serviços veterinários se encaixam como atividades essenciais”, afirmou.

Os convênios com os municípios foram firmados no final do ano passado. As prefeituras irão fazer o cadastramento com base em critérios pré-estabelecidos pelo município. “Todos os animais deverão ser cadastrados no Pet Amigo – Cadastro Estadual de Animais de Companhia, e os tutores receberão as orientações de pré e pós-operatório para que as cirurgias aconteçam de forma segura”, explica a diretora de Políticas Ambientais da Secretaria, Fabiana Campos.

O cronograma de execução será enviado para os municípios, para agendamento das cirurgias. Todos os animais receberão um microchip, cujo número também constará no Pet Amigo.

Programa

As emendas parlamentares somaram R$ 2.434.400,00 que serão distribuídos em prestação de serviço aos municípios beneficiados.

O primeiro contrato foi assinado com a Clinicão Clínica Veterinária Eireli, vencedora de três, dos cinco lotes disponibilizados pelos pregões 1324/2019 e 1400/2019, localizados nas regiões de Foz do Iguaçu, Metropolitana de Curitiba e Noroeste do Paraná.

Matheus Wedicny Fraitg, representante da Clinicão, disse que a escolha da região para começar a execução do programa levou em conta critérios relacionados ao coronavírus. “Decidimos iniciar pela Região Noroeste considerando a pandemia, uma vez que a atividade de veterinária será bastante relevante para as áreas mais atingidas. O prazo para a conclusão é de um ano”.

Municípios

Confira os municípios que receberão as ações de castração gratuita: Arararuna, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Janiópolis, Luiziana, Mamborê, Quarto Centenário, Terra Boa, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altonia, Cruzeiro do Oeste, Esperança Nova, Guaíra, Icaraíma, Iporâ, Maria Helena, Mariluz, Perobal, Pérola, Santa Isabel do Ivai, Tapejara, Alto Paraná, Apucarana, Borrazópolis, Cambira, Florida, Jandaia do Sul, Maringá, Paranavaí, Peabiru, Sarandi, Campo Mourão, Colombo, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Capanema, Foz do Iguaçu, Matelândia, Santo Antonio do Sudoeste, São Miguel do Iguaçu, Bituruna e Imbituva.