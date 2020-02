Nota do Enem vale desconto no Ensino Superior

Com o objetivo de atrair os melhores alunos de todo o Brasil, a Universidade Positivo abriu um processo seletivo para os cursos de graduação na modalidade a distância (EAD) e semipresencial, cujo critério de seleção e valores das mensalidades são as notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo é muito simples: quanto maior a nota do candidato no Enem, maior o desconto no valor do curso (de 20% a 50%). O primeiro passo é entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9 9981-0224 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) e retirar o voucher de inscrição no processo seletivo por meio da nota do Enem. Com o voucher em mãos, o aluno realiza a inscrição pelo site da Universidade Positivo: universidade.up.edu.br. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de março. O resultado da aprovação é divulgado 24 horas após a inscrição, na área do candidato do mesmo site. As bolsas de desconto são limitadas.

De acordo com o reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, a estratégia vai de encontro ao projeto de expansão do EAD na instituição, que já está presente em mais de 70 cidades de todo o Brasil com cursos de Graduação e Pós-Graduação. Além disso, segundo ele, os alunos com as maiores notas geralmente são mais disciplinados – qualidade decisiva para o melhor aproveitamento de um curso EAD. Ao todo, a instituição oferece 37 cursos da modalidade a distância: são 22 graduações (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e 15 pós-graduações (especialização e MBA).

Serviço

Processo seletivo Universidade Positivo com nota do Enem

Inscrições gratuitas: até 2 de março

Resultado: 24 horas após a inscrição, disponível na Área do Candidato

Inscrições e informações: universidade.up.edu.br

Sobre a Universidade Positivo

A Universidade Positivo concentra, na Educação Superior, a experiência educacional de mais de quatro décadas do Grupo Positivo. A instituição teve origem em 1988 com as Faculdades Positivo, que, dez anos depois, foram transformadas no Centro Universitário Positivo (UnicenP). Em 2008, foi autorizada pelo Ministério da Educação a ser transformada em Universidade. Atualmente, oferece mais de 60 cursos de Graduação presenciais, quatro cursos de Doutorado, sete cursos de Mestrado, mais de 190 programas de Especialização e MBA, sete cursos de idiomas e dezenas de programas de Extensão. A Universidade Positivo conta com três unidades em Curitiba, uma unidade em Londrina (PR), uma unidade em Joinville (SC), além de polos de Educação a Distância (EAD) em mais de 60 cidades espalhadas pelo Brasil.