Nova unidade de saúde no Morumbi atende demanda antiga da região norte

Nesta semana, foi publicado no Diário Oficial o resultado da licitação e do termo do contrato de execução da obra 037/2020, que autoriza a construção de uma nova Unidade de Saúde da Família no bairro Morumbi. Para os vereadores Carlinhos Oliveira e Sidnei Mazutti a notícia representa uma resposta ao pedido que fizeram no início do mandato através de uma indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde. Ambos os vereadores são moradores e representantes dos bairros da região norte.

Em 2017, os dois vereadores também protocolaram junto à Assembleia Legislativa do Paraná, mais especificamente ao deputado estadual Adelino Ribeiro, empenho pessoal na obtenção de emendas junto ao orçamento estadual dos anos subsequentes ou empenho político para que o Estado contemplasse recursos para a nova unidade, agora Unidade de Saúde da Família (USF) do Morumbi, o que de fato ocorreu. Com o recurso do Estado e do Município, foi aberta licitação e a empresa vencedora LM Projetos e Execução venceu a modalidade de tomada de preço pelo montante de aproximadamente R$ 2 milhões.

A empresa terá 450 dias para iniciar e finalizar a obra em novo local, reforçando por meio das três equipes USF, o atendimento já ofertado pela Unidade Básica de Saúde. “A necessidade de empenhar esforços para a construção da obra se dá em razão do crescimento populacional do bairro Morumbi que ocorreu nos últimos anos, agregou novos loteamentos e atraiu novos moradores”, explicaram Mazutti e Carlinhos.