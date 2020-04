Novo portal do Detran-PR amplia serviços

Uma das grandes novidades do novo portal do Detran-PR, lançado segunda-feira (27), é na área de infrações. O novo portal de serviços possibilita a abertura de protocolos de identificação de condutor, solicitação de advertência por escrito, defesa de autuação, recursos de multa, defesa e recurso de suspensão do direito de dirigir e defesa de recursos de cassação da carteira nacional de habilitação (CNH).

“Esses protocolos eram abertos apenas presencialmente. Agora, o cidadão consegue o acesso online a essas solicitações. O novo portal está otimizando ao máximo os serviços do Detran, visando a maior comodidade e atendimento à população paranaense”, comenta o diretor-geral, Cesar Vinicius Kogut.

Mesmo com a prorrogação dos prazos pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o cidadão pode acessar e solicitar os serviços no novo portal do Detran-PR. Para seguir com os protocolos online, deve-se ficar atento aos documentos exigidos, lembrando que os arquivos devem estar salvos em extensão PDF.

Documentos

Cada serviço requer uma documentação diferenciada, por isso, o cidadão deve prestar atenção a cada uma delas. Os documentos devem estar salvos, antes da abertura do processo, para facilitar o anexo na hora da abertura do protocolo.