Novo site da Copel pode ser acessado em qualquer dispositivo

A nova página da Copel na internet ficou pronta e já pode ser acessada em www.copel.com. O site novo ficou mais moderno, eficiente, inovador e funcional. Uma das grandes novidades é que agora o site é responsivo, ou seja, pode ser facilmente visualizado em qualquer tipo de dispositivo – celular, tablet, notebook ou desktop.

O desenvolvimento da nova página envolveu profissionais da Tecnologia da Informação e da Coordenação de Comunicação e Marketing, que trabalharam juntos por cerca de um ano para elaborar o novo ambiente digital da Companhia. Uma agência de comunicação terceirizada desenvolveu o novo layout, que está mais leve, objetivo e organizado.

Outro destaque do novo site é que as funcionalidades mais acessadas pelos consumidores estão dispostas de maneira mais inteligente, garantindo melhor experiência de navegação.

As informações foram dispostas na página inicial com base em dados do Google Analytics sobre quais campos são mais acessados pelos usuários. Áreas que exigem login e senha, como a Agência Virtual, ainda operam com o mesmo sistema mas já estão na fila para ganharem uma atualização.

A área de notícias do novo site também foi totalmente reformulada, com ênfase em galeria de fotos e destaque para os temas na página inicial.

Os conteúdos cadastrados agora seguem modelos de Search Engine Optimization (SEO), um conjunto de técnicas de otimização de sites para alcançar bons rankings orgânicos em mecanismos de busca, gerando tráfego e autoridade para a página.