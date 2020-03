Novos servidores foram empossados nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (18), o Prefeito Lucio de Marchi empossou 11 servidores municipais. Foram convocados os cargos de Advogado I, Técnico em Enfermagem T8 e Técnico em Segurança do Trabalho I, do Concurso Público 01/2015 e os cargos de Assistente em Administração I, Assistente Social I, Professor II e Psicólogo I do Concurso Público 01/2019.

O prefeito Lucio de Marchi e a secretária de Recursos Humanos Cláudia Carneiro da Silva Piacenti deram as boas-vindas aos novos servidores, que já assumiram seus cargos. Durante a posse, esclarecimentos das responsabilidades e do funcionalismo do poder público foram apresentados aos recém chegados.

O chamamento dos novos servidores foi devido à redução do limite prudencial. Os novos servidores vão atuar em diferentes áreas do município, como Saúde, Administração, Educação e Assistência Social.

A secretária de Recursos Humanos salientou a importância do compromisso com a comunidade. “O nome já diz: servidores. Devemos servir a população, com respeito e atenção, esse é nosso diferencial. O bom relacionamento faz toda diferença no local de trabalho. Estamos felizes em recebê-los, mas fica o comprometimento desse trabalho tão importante”.

O prefeito Lucio de Marchi explanou sobre o compromisso da gestão em atender a demanda da comunidade ao contratar mais servidores. Ele enfatizou sobre o Plano de Carreira do Município, salários, progressões e também os compromissos da administração. “A administração agradece a preferência desses candidatos em trabalhar conosco, pois a maioria veio da região, como Cascavel e também os que residem no município, todos irão contribuir para o desenvolvimento da cidade”.