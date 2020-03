Novos servidores municipais de Toledo são empossados

Tomaram posse nesta quarta-feira (11) 31 novos servidores municipais aprovados nos concursos públicos de 2015 e 2019 para ingresso no Quadro Próprio do Poder Executivo. A posse aconteceu no auditório da prefeitura. Eles passam a ocupar os cargos de Auxiliar em Saúde Bucal, Enfermeiro, Professor de Educação Infantil, Analista em Administração, Assistente em Administração, Auditor Tributário, Professor II T20, Psicólogo e Técnico em Enfermagem.

O secretário interino da Secretaria de Recursos Humanos, Willian Muriel Voss, parabenizou os novos servidores pela posse nos cargos e lembrou que estão assumindo pela capacidade técnica que possuem, porém nunca devem esquecer, principalmente, do respeito que devem ter com os colegas de trabalho, chefias, aos horários estabelecidos, as normas e procedimentos e sobretudo ao público que irão atender.

Ao dar boas-vindas, o prefeito Lucio de Marchi reforçou que o interesse maior é o atendimento à população com qualidade, mas para isso os servidores têm que estar comprometidos com esse objetivo. “Para que o trabalho seja efetivo e eficiente.” Ele ainda explanou sobre as finanças do município e as medidas tomadas para que a contratação fosse realizada neste ano e que os pagamentos de progressão e licença especial em pecúnia estão sendo colocados em dia com muita responsabilidade da Administração.

O diretor de Gestão de Pessoal Rafael Gustavo Cavalli complementou falando do trabalho em equipe e comprometimento em atender bem a população. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual o seu estágio probatório, aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.

Mais concursados

No último dia 11 de fevereiro, 28 servidores públicos assumiram cargos no Poder Executivo. Eles foram aprovados em concurso e passaram a ocupar cargos de nível superior e médio. São eles: quatro assistentes administrativos, um fisioterapeuta, um médico T4 I, médico T6 I pediatra, médico T8 – ESF: 1, professor de educação infantil T40, professor II T20 bilíngue de apoio, professor II T20: 15 e técnica de enfermagem.