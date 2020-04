Nutricionista indica alimentos que melhoram a imunidade

Em tempos de novas enfermidades que estão surgindo, uma alimentação equilibrada favorece o organismo, ajuda na melhora da imunidade e auxilia na prevenção de doenças. Frutas como goiaba, acerola, limão e laranja são alimentos ricos em vitamina C, com ação antioxidativa e melhora a resistência do sistema imune.

Segundo a nutricionista da Universidade UNG, Natália Reis Furtado, o ideal é um estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada, em conjunto com a prática de atividade física regular, sono adequado e hidratação correta. “No consumo de alimentos, incluímos mantimentos ricos em antioxidantes, que auxiliam na melhora da resposta ao sistema imunológico frente a novas infecções por microrganismos”, explica.

Confira alguns alimentos indicados para aumentar o funcionamento do sistema imunológico:

– Mel, própolis e pólen:

Recomendados para o fortalecimento do sistema imunológico e para tratamento de infecções. Tem funções antissépticas, antioxidante, bactericida, são fontes de energia e devem ser consumidos com cautela, principalmente por pessoas diabéticas, hipertensas e que tenham restrição ao álcool, no caso da própolis.

– Chás de ervas:

Fontes de catequinas, antioxidantes, porém, sua ingestão deve ser quantificada, pois, consumido em excesso, pode trazer malefícios, já que alguns chás contém a cafeína em sua composição, componente contraindicado para pessoas hipertensas.

– Gengibre e açafrão-da-terra:

Ação anti-inflamatória e bactericida, seu consumo é estimulado, de maneira equilibrada, para indivíduos que nasceram com uma deficiência imunológica.

– Abacate, mamão, azeite de oliva e girassol, sementes de girassol e chia:

Riquíssimas em vitamina E, antioxidante indicado na fase de envelhecimento, pois são alimentos com maior teor de gorduras mono e poli-insaturadas, benéficas a saúde. Podem ser consumidos diariamente, com moderação, principalmente para pessoas com índices elevados de peso e de colesterol sanguíneo.

– Abacaxi:

É uma fruta rica em vitaminas e minerais e seu suco pode auxiliar no tratamento de doenças infecciosas do trato respiratório superior, na espuma do suco estão as saponinas, que contêm ação anti-inflamatória.

– Folhas verdes escuras:

Ricas em vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, zinco, que são nutrientes fortalecedores da imunidade. Além disso, contribuem para tratamentos estéticos, como o fortalecimento das unhas.