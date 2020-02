“O Homem Invisível” atormenta ex-namorada em longa que estreia no Cascavel JL Shopping

Quem gosta de drama e suspense, pode comemorar. A estreia da semana no cinema do Cascavel JL Shopping vai mexer com suas emoções! “O Homem Invisível” retrata um caso sobrenatural na vida de Cecilia (Moss), que viveu um relacionamento abusivo com o ex-namorado Adrian (Oliver Jackson-Cohen).

O longa acompanha o drama na vida da jovem, que recebe a notícia de que o ex-namorado cometeu suicídio – e deixou uma carta e U$ 5 milhões para ela, com uma condição um tanto inusitada. Cecilia suspeita que Adrian está vivo e a persegue quando tem seu senso de realidade afetado após tentar seguir sua vida e reconstruir sua história sem o companheiro.

Para descobrir até onde vai a obsessão do homem pela sua ex-namorada, convide os amigos, compre a pipoca e escolha o melhor horário. “O Homem Invisível” está disponível diariamente nas versões 2D dublado às 14h, 16h30 e 19h e legendado às 21h30.

Programação completa de 27 de fevereiro a 04 de março



DOLITTLE

2D dublado

Todos os dias às 14h30, 16h40, 19h e 21h10

Deprimido e trancado dentro de sua própria mansão, Dr. John Dolittle (Robert Downey Jr.) permanece apenas na companhia de sua coleção de animais, mesmo sete anos após a morte da esposa. O médico veterinário inglês, que vive sob o reinado da Rainha Victória, de repente recebe uma missão que o faz sair da zona de conforto: ir em busca de uma cura milagrosa para a doença da jovem rainha. O detalhe desafiador para Dolittle é que ele precisa ir até uma ilha mística, repleta de novas criaturas, e se redescobrir como um homem forte e corajoso.

O CHAMADO DA FLORESTA

2D dublado

Todos os dias às 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30

Baseado na lendária história do escritor Jack London, do romance O Grito da Selva, o longa retrata a amizade inseparável de John Thornton (Harrison Ford) e seu cachorro Buck, que embarcam em uma aventura até o último lugar da Terra, um lugar onde ninguém nunca foi. A dupla se aproxima após a vida doméstica conturbada de Buck, que é abandonado por sua família e viaja da Califórnia para o Alaska em 1890. Cenas impressionantes de coragem, transformação e amizade marcam o drama.

SONIC – O FILME

2D dublado

Todos os dias às 14h40, 17h e 19h10

No longa, Sonic viaja para a Terra para salvar seu próprio planeta e conhece Tom Wachowski (James Marsden), que se torna seu melhor amigo humano. Mas a aventura começa quando o ouriço precisa fugir dos planos maléficos do vilão Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey), que tenta roubar seus poderes para dominar o mundo.

AVES DE RAPINA: ARLEQUINA E SUA EMANCIPAÇÃO FANTABULOSA

2D dublado

Todos os dias às 21h20

Narrado pela própria Arlequina, o longa se desenrola a partir de uma confusão criada em Gotham City quando Roman Sionis (Máscara Negra – Ewan McGregor), o maior vilão dos quadrinhos da DC Comics, põe todos os seus homens à caça de Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Com a confusão criada, Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez) se unem para derrotar Roman – e aí as surpresas da trama começam a surgir.

