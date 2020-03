O que fazer durante a quarentena? Separamos 13 dicas para você ocupar o tempo livre

Diante da pandemia de coronavírus que está acontecendo em nosso país e as orientações para evitar lugares com grande fluxo de pessoas, precisamos tomar alguns cuidados e fazer mudanças em nossa rotina. Essas mudanças nos deixam com tempo livre e muitas vezes não sabemos como aproveitá-lo.

Quantas coisas você já deixou de fazer por falta tempo? Agora não há desculpas. Com a recomendação de quarentena, pode aproveitar o período para fazer o que estava na lista de espera. Separamos algumas sugestões para você:

1 – Arrumar, arrumar, arrumar

Sabe aquela gaveta que você nunca abre? Aquele armário onde fica tudo que está sobrando? Aproveite esse tempo para colocá-los em ordem. Uma triagem das roupas vai ter dois benefícios: deixar seu roupeiro com mais espaço livre e os itens que não serão mais usadas por você viram doação. Vale também olhar a data de validade dos produtos da dispensa.



2 – Cozinhar

Uma boa alimentação ajuda na imunidade, tão necessária nesse período. Aproveite para colocar em prática as receitas que estão paradas há tempos. Nada como um prato criativo e saboroso para combater o tédio.



3 – Ler

A maioria das pessoas diz que não lê tanto quanto gostaria porque não tem tempo. Agora, não há desculpas. Dê uma oportunidade aos livros que se estão acumulados na sua mesa de cabeceira. É uma boa forma de se ocupar, aprender coisas e exercitar o cérebro.



4 – Ver séries e filmes

Quem é que não gosta de ver uma boa história? Comédia, drama, romance, ficção científica: você escolhe. Existem várias plataformas online para acompanhar as tramas.



5 – Organizar o computador

Organizar as pastas e arquivos do seu computador é uma boa ocupação. Revisar arquivos antigos e também as fotos. Você pode revelá-las e fazer álbuns, para guardar as memórias.



6 – (Re)Decorar a casa

Pendurar quadros, montar móveis que já estão comprados ou apenas trocá-los de lugar. Experimente mudar a cama, o roupeiro ou as poltronas. Essa é a oportunidade perfeita para deixar a sua casa mais bonita, aconchegante e quem sabe mais espaçosa.



7 – Adiantar trabalho

Se ainda estuda, aproveite esse tempo para adiantar ou se aprofundar nos assuntos acadêmicos. Revisar o que aprendeu até agora, conhecer os temas futuros ou praticar os conhecimentos são uma ótima maneira de aproveitar o tempo. Sempre quis escrever um livro? Comece já!



8 – Planejar férias

Planeje a próxima viagem! Você terá tempo para fazer pesquisa de destinos, atrações e promoções. Esperamos que até lá o Coronavírus já esteja controlado.



9 – Fazer exercício físico

Estar em casa não precisa ser sinônimo de estar parado. Há inúmeros exercícios que você pode fazer. Corpo são, mente sã. E é tudo o que precisa nesta altura. Só precisa de força de vontade e motivação. Aproveite também para cuidar da mente: Longe do stress do dia a dia, dê uma oportunidade à meditação e yoga. Nada como usufruir de alguns minutos para acalmar o corpo e a mente.



10 – Dormir

Recupere as horas de sono perdidas por conta do stress. Descanse e faça uma pausa para teu corpo. Dormir oito horas por dia faz parte das suas promessas de Ano Novo? Coloque em prática!



11 – Fazer compras online

Com a recomendação de não sair de casa, é necessário fazer um pequeno estoque de suprimentos básicos. Itens como arroz, feijão, macarrão e café são itens essenciais para a maioria das pessoas e comprar pela internet é uma medida de segurança.

Lembre-se de fazer o mesmo para membros da sua família ou vizinhos que estejam no grupo de risco. Idosos, crianças, pessoas com problemas respiratórios, sobreviventes de câncer e pessoas imunodeprimidas precisam de uma atenção maior. Faça também uma pequena compra de medicamentos, principalmente os de uso contínuo.



12 – Visitar museus online

Você pode visitar virtualmente vários museus famosos do mundo. Assim você aprende, não enfrenta as filas e nem paga ingresso. Confira a lista:

British Museum (Londres): https://www.britishmuseum.org/collection

Galleria Uffizi (Florença) https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Pinacoteca di Brera (Milão) https://pinacotecabrera.org/

Museu Vaticani (Roma) http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it.html

Museu Archeologico (Atenas) https://www.namuseum.gr/en/collections/

Museu do Prado (Madrid) https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Museu do Louvre (Paris) https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Metropolitan Museum (NYC) https://www.metmuseum.org/art/online-features

Natonal Gallery Of art Washington https://www.nga.gov/index.html



13 – Fazer uma hortinha

Que tal plantar alguns legumes e temperos na sua casa? Pode começar bem simples como manjericão e alecrim, depois passar para tomate, alface, cenoura. Cultivar pode se tornar um hobby e você vai comer coisas mais gostosas e sem agrotóxicos.

Ficar de quarentena não precisa ser entediante. Você pode aproveitar esse tempo fazendo essas e muitas outras coisas que a correria do dia-a-dia não te permitem.

Cuide da sua saúde e dos demais. Evite aglomerações, lave bem as mãos e use álcool em gel.