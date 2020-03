O turismo do futuro: os desafios da atuação profissional

O turismo é uma área multidisciplinar e que possui diálogo e intervenção com inúmeras áreas de conhecimento, como a geografia, a história, a economia e a gestão. É essa dinâmica de articulação que faz do turismo algo tão complexo e encantador.

O gestor de turismo é o profissional responsável pela organização e operacionalização da atividade turística de forma ampla. Desde a identificação de potencialidades até o planejamento e desenvolvimento de empreendimentos e destinos turísticos sustentáveis e economicamente viáveis. Nesse sentido, é possível afirmar que o gestor de turismo é o profissional que atua na atividade turística promovendo a transformação da realidade de forma positiva e condizente com as características e necessidades de cada território.

Estamos inseridos numa sociedade de transição e as características dos territórios estão, portanto, sujeitas a modificações de forma dinâmica e constante. Desta forma, para empreender e atuar na cadeia turística é necessário estar atento as tendências e ao comportamento da atividade. É possível afirmar que as tendências dessa profissão estão relacionadas com a transformação tecnológica e ao pensamento inovador das práticas de turismo. Tornou-se necessário vislumbrar caminhos distintos para o desenvolvimento do setor.

Podemos por exemplo, citar como uma tendência a busca humana pelo bem-estar, a necessidade de contato com a natureza e a busca pela autorrealização, interpretadas pelos especialistas como formas de alívio ao stress, encontro com a satisfação pessoal e até autoconhecimento. Outro caminho tendencioso do turismo está associado a evolução dos meios de transporte e a mobilidade urbana. Compreendendo que estamos vivendo uma era de transformação tecnológica e digital sem precedentes, o desenvolvimento das infraestruturas de mobilidade são cenários cada vez mais promissores para prática do turismo. E você, está preparado para atuar no turismo?