O universo da Música Armorial estará no Teatro Municipal de Toledo nesta sexta

A trajetória musical de um homem em busca de seu grande amor é o ponto de partida espetáculo do grupo Rosa Armorial que se apresentará em Toledo, no dia 6 de março, sexta-feira, às 20 horas, Teatro Municipal. O espetáculo, com entrada gratuita, faz parte da turnê de lançamento do DVD “Rosa Armorial convida Antônio Madureira”.

Nesta apresentação, o grupo de câmara apresenta a arte armorial brasileira, fundada pelo escritor Ariano Suassuna (1927-2014), inspirada pela literatura de cordel, pelos sons de viola e rabeca, cantos e pela xilogravura de folhetos populares do nordeste. A atração coloca na música a trajetória de um homem itinerante, paranaense, que sai a procura da amada percorrendo o Brasil, chega ao Nordeste, e lá percorre lugares místicos e mágicos até encontrar seu amor, envolvendo a cultura e o tempo.

A encenação da história traz elementos da cultura popular nordestina e paranaense, com ritmos que vão do fandango a repente. O grupo explica que o público vai se divertir com um espetáculo alegre com muita música, figurinos coloridos, intervenções cênicas e elementos nacionais.

O projeto foi viabilizado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), com o apoio da Secretaria de Cultura do município, sempre parceira do Estado em valorização a cultura local e nacional.