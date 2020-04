Oficina online de comunicação será gratuita

Empresários, profissionais de venda e gerentes de performance precisam ter persuasão e influência para alcançar os objetivos da organização, de forma ética e transparente, mas muitas vezes desconhecida da maioria dos profissionais. Para isso, é imprescindível conhecer estratégias da comunicação a fim de compreender perfeitamente o funcionamento da mente do interlocutor, o que facilita no processo de convencimento. Pensando nisso, o Isae Escola de Negócios, uma das principais instituições de ensino do país, vai dar continuidade a série de oficinas do “Perspectivação Onlive” com a temática “Técnicas de Persuasão e Convencimento”.

Nos dias 04 e 05 de maio, a oficina vai abordar temas de lógica conversacional e neurociência, linguística, negociação corporativa e pessoal, além de diversos outros pontos essenciais para aprimorar a habilidade da influência. “Sabendo aplicar todas essas técnicas de maneira correta, qualquer um pode influenciar positivamente o comportamento das pessoas e gerar ações favoráveis aos interesses do seu negócio”, explica o professor Plinio Fernando Ribeiro, Master Practitioner em PNL e Psicoterapeuta.

A oficina “Técnicas de Persuasão e Convencimento” terá 6h de duração, com atividades das 19h às 22h nos dois dias. As aulas serão realizadas online e com transmissão ao vivo simultânea para todos os alunos, convidando-os a não só assistir, mas também interagir com os temas abordados, o que torna a experiência ainda mais enriquecedora e com a mesma certificação das oficinas presenciais. As inscrições custam R$ 290.

Para inscrições e mais informações sobre a oficina “Técnicas de Persuasão e Convencimento”, oferecida pelo “Perspectivação Onlive” do Isae Escola de Negócios, acesse o site https://loja.isaebrasil.com.br/cursos-perspectivacao.