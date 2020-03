Orquestra Sinfônica apresenta trilha de filme de Kubrick

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta neste domingo (15), às 10h30, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), a 3ª edição da série Clássicos Universais com o concerto “Assim Falou Kubrick”. O projeto é uma parceria com o Grupo Positivo, e integra a série Clássicos Positivo, programação anual de incentivo à música erudita. Ingressos já estão à venda a R$ 20,00 e R$ 10,00 que podem ser adquiridos pelo Ticket Fácil (www.ticketfacil.com.br).

O enredo é singular, e é o fio condutor de uma das obras mais influentes da história do cinema. O concerto será regido pelo maestro titular Stefan Geiger, e serão executadas quatro obras da trilha sonora do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço” e uma faixa bônus, composta por John Williams para o filme “Contatos Imediatos de Terceiro Grau”.

Os compositores das trilhas sonoras são György Ligeti, Aram Kachaturian, Richard Strauss, Johann Strauss II e John Williams.

Além do patrocínio do Grupo Positivo, o concerto tem o incentivo do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal por meio da Lei Rouanet.

Concerto OSP – Assim Falou Kubrick.

Data: 15 (domingo)

Horário: 10h30

Local: Teatro Guaíra – Rua Amintas de Barros, S/N – Centro – Curitiba – Paraná

Ingressos: R$ 20 (inteira) – R$ 10 (meia)

Classificação: livre

Mais informações no site www.apoiosinfonicaparana.com.br